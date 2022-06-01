「國旅補助」有望提前7／15上路！自由行每晚最高補1300元

▲觀光局規劃下半年推出國旅補助。（圖／台東縣政府提供）

記者李宜秦／台北報導

行政院規劃振興方案，其中觀光產業振興經費為55億元，交通部觀光局規劃針對自由行、團體旅遊、主題樂園等各產業補助，自由行每晚最高可補1300元，交通部今日上午與旅行業商討振興方案細節，旅行公會透露，國旅補助有機會提前在7月15日上路。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，今日與交通部會談很順利，業者爭取特色團遊補助從30團增至35團，交通部長王國材已口頭答應，另也爭取取消三劑令、邊境解封，則須待交通部向指揮中心報告，並由指揮中心決議。

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針對觀光局原定9月推出的國旅補助計畫，蕭博仁表示，業者也希望提前到7月15日上路，若還得等到9月會比較辛苦，直呼「我們（旅行業）餓太久了」，此外特色團遊補助也新增「星級旅館、三天兩夜」均可再加碼補助5000元。

觀光局表示，將持續辦理獎勵團體旅遊，除原規劃每團15人以上，旅遊天數為2天1夜以上，每團可補助2萬元外，另提出加碼條件，如行程符合「全程聘用同一名無雇主導遊或領隊擔任隨團服務人員」、「原住民地區使用當地導覽解說人員」等加碼條件者均可獲得額外補助，最高每團可以補助3萬元。

民眾如於平日(週日至週四)住宿合法旅宿，每房每晚最多折抵新臺幣800元，而入住自行車友善旅宿、星級旅館、好客民宿等，加碼折抵500元，即最高每房每晚可折抵1300元，每人限使用一次。另國人於平日前往主題樂園，將可享票價3折優惠入園。