六都兒童大型接種站啟用　指揮中心重申：不影響各縣市疫苗配送

▲中正紀念堂兒童疫苗注射場所佈置。（圖／記者黃克翔攝）

記者洪巧藍／台北報導

為協助兒童新冠疫苗注射，中央在六都設置7大接種站，有部分縣市質疑影響到原疫苗配送，中央流行疫情指揮中心今(1)日發佈新聞稿強調，總計已配送90.46萬劑疫苗予地方政府衛生局，配送數量已可讓大部分縣市戶籍人口涵蓋率達95%以上，部分縣市甚至可超過100%。

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▲中正紀念堂兒童疫苗注射場所佈置。（圖／記者黃克翔攝）

指揮中心協助地方政府於6月1日起設置5-11歲兒童疫苗大型接種站，分別於臺北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、桃園陸軍專科學校、臺中自然科學博物館、臺南市立圖書總館、高雄展覽館等地設置，以提供家長及兒童安心接種，並將視各接種站接種情形，額外增加疫苗配送。針對縣市質疑接種站影響原疫苗配送，指揮中心說明：

一、Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗分配量，係依據各縣市5至11歲戶籍人口數、已接種Moderna疫苗人數、5至11歲確診人數及教育部協助的意願調查人數，適時調整各地方政府各批次分配量，以確保疫苗資源有效運用。

二、5至11歲戶籍人口約142萬餘人，截至今(2022)年5月30日止已有10%以上人數確診(16.7萬人)，已接種Moderna人數約27.8萬人。以可接種對象接種率95%核估需求人數，約93萬人〔(142萬-16.7萬-27.8萬)*95%=92.6萬〕。

截至5月30日止，指揮中心已配送77.69萬劑疫苗予地方政府衛生局，經評估各縣市已接種疫苗人數及需求人數，於5月31日再配送12.77萬劑至地方政府衛生局，總計配送90.46萬劑，配送數量已可讓大部分縣市戶籍人口涵蓋率達95%以上，部分縣市甚至可超過100%。另部分未達95%以上縣市，係因該縣市未提報需求、或原需求數量提報較少。