　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸購車「減稅」新政上路　2022年乘用車預期銷量有望增200萬輛

▲大陸車市,購車。（圖／CFP）

▲30萬元人民幣及2.0以下車款減半徵收車輛購置稅。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸財政部、稅務總局公告，購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元人民幣（約129萬元新台幣）的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。外界分析，該政策已遠超市場預期，有望拉動100至200萬輛乘用車新增需求，大陸乘聯會則直接將2022年乘用車預期銷量從1900萬輛提升至2100萬輛。

▲大陸車市,購車。（圖／CFP）

《中新網》報導，大陸乘聯會預計，在政策驅動下，乘用車市場將快速回暖。在政策開始實施後，車市將迎來一輪火爆行情，而據以往經驗，高潮期將在政策到期前的2個月，也就是今（2022）年的11月和12月。彼時，車市也將呈現出多年未有的火爆狀態。預計減稅政策所帶來的汽車銷量增量會在200萬輛左右。

據了解，大陸以往推出減稅政策所針對的對象主要是1.6升及以下的乘用車，而本次的減稅政策設計，則提高至2.0升及以下的乘用車，也就是說，本次減稅政策還將單車價格（不含增值稅）不超過30萬元（人民幣，下同）的車型包含在內，賓士、BMW及奧迪等豪車品牌的入門款，同樣被納入減稅範圍。

乘聯會認為，本次減稅政策所針對的對象已包括2.0升及以下的乘用車，覆蓋範圍更廣，有利於市場的相對結構穩定，更好的拉動銷售增長和減少車型波動，「通過實施600億汽車購置稅減半措施，能有效促進主流消費群體恢復消費信心，拉動傳統燃油車消費，並改善經銷商的生存狀態和發展信心。」

►石墨烯＋蠶絲也太高級！男性內褲大打折

ET快訊
江宏傑首鬆口「福原愛想離婚」時間點！還愛她嗎…正面給答案
和飯店「同天生日」免費住豪華套房　再招待吃2餐
驚悚！女落軌遭自強號輾過　肢體分離身亡
「國旅補助」有望提前上路！　自由行每晚最高補1300元
快訊／《浪子回頭》潘綱大離婚半年　前妻驚傳輕生亡
4種咳嗽小心了！　醫示警「不同時間咳」病因不同
快訊／國3中和出口「6車連環撞」　交通大打結
「4縣市」高中以下遠距延至6月10日！　全國一次看
爺爺走了　隔2天「抽中瑪莎拉蒂」！寵孫鼻酸：祂知道我想買車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

身障少女被騙到公園「遭3人性侵」報警不被立案絕望　家屬淚求援

陸購車「減稅」新政上路　2022年乘用車預期銷量有望增200萬輛

3歲女娃自學跳鋼管舞　抱鋼管轉圈架勢十足...網讚：練舞奇才

蒙古年底重要鐵路完工「誰受益？」　美媒：中俄可減少制裁壓力

騎士撞凹藍寶堅尼「下跪求饒」！獲原諒免賠秒PO文：下次撞保時捷

像極了燒燒果實！　陸「冰糖紅菠蘿」引台灣品種改良成功

上海人間煙火回來了！　老字號業者店外比拚「排隊潮」

近期第四次！解放軍在台島周邊「戰備警巡」：美台勾連的必要行動

上海解封了！市民凌晨上街狂歡湧車流　首日增15例染疫

火爆大媽惱羞當眾翻臉　搶不到「免費粽葉生米」竟掀桌全灑地板

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

＋886詐騙來電！夫妻不配合　假行姨嗆：出異常你承擔？

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

汪小菲遭爆「有5對象」婚內出軌！　狗仔狠嗆：你不告我，就是懦夫

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

社死！線上課忘關鏡頭　她自信跳舞畫面全被錄

身障少女被騙到公園「遭3人性侵」報警不被立案絕望　家屬淚求援

陸購車「減稅」新政上路　2022年乘用車預期銷量有望增200萬輛

3歲女娃自學跳鋼管舞　抱鋼管轉圈架勢十足...網讚：練舞奇才

蒙古年底重要鐵路完工「誰受益？」　美媒：中俄可減少制裁壓力

騎士撞凹藍寶堅尼「下跪求饒」！獲原諒免賠秒PO文：下次撞保時捷

像極了燒燒果實！　陸「冰糖紅菠蘿」引台灣品種改良成功

上海人間煙火回來了！　老字號業者店外比拚「排隊潮」

近期第四次！解放軍在台島周邊「戰備警巡」：美台勾連的必要行動

上海解封了！市民凌晨上街狂歡湧車流　首日增15例染疫

火爆大媽惱羞當眾翻臉　搶不到「免費粽葉生米」竟掀桌全灑地板

RNG決賽語音曝光　Wei稱這裡是圖書館...網笑：聽得到嗎？

護照線上辦！網路填表系統今啟用　「照片上傳線上預約」不必臨櫃等

6／10前開鍋送海鮮盤！台灣小吃變鍋底　狂一鍋南部首家插旗MLD台鋁

防疫幕後英雄　醫檢師默默支撐醫療系統

潘綱大前妻輕生！13天前曾PO合照「再見了」　最新貼文引鼻酸

江宏傑首鬆口「福原愛想離婚」時間點！還愛前妻嗎…正面給答案了

奮鬥12年薪水33K！她感慨「只比剛出社會多1000元」：像停在原地

夫妻吵架！爸竟把2月大女嬰「扔出窗外」　5公尺高墜地撞頭死亡

滑翔傘繩索斷了！人妻被強風捲走「飆速衝撞大橋」　當場慘死

身分證中2碼「烏魚子鮑魚」吃到飽　馬辣9品牌優惠續推1個月

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

大陸熱門新聞

大媽翻臉　搶輸乾脆掀桌灑地板

上海解封了！　市民凌晨上街狂歡湧車流

陸教科書驚現打老婆課文！　插圖強化性器官

撞藍寶堅尼竟免賠！騎士：下次撞保時捷

8歲女孩打跆拳道練出「8塊腹肌」 彎手臂現結實二頭肌驚呆眾人

像極了燒燒果實！ 陸「冰糖紅菠蘿」引台灣品種改良成功

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

趙立堅回應「美議員訪台」：台灣是中國的一個省，哪來什麼總統？

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

大陸服裝品牌把台灣標成海洋！遭官方重罰360萬

人妻出軌自拍「6分鐘嬌嗔片」誤傳社區群組！　綠帽夫也聽到

近期第四次！解放軍在台島周邊戰備警巡

身障少女被騙到公園遭3人性侵！警拒絕立案

更多熱門

相關新聞

80男子駕車失控衝入民宅

80男子駕車失控衝入民宅

1名年約80歲男子，27日上午8時52分許，駕駛自小客車載妻子，行經台南市玉井區憲政街時，不知何故失控撞進路旁民宅，當場將民宅圍牆撞破，屋內的停放車輛等物品，亦遭波及受損，所幸屋內無人員傷亡，駕駛人及其妻子2人四肢受傷，意識都清楚，經救護車送醫救治，台南市玉井分局案發後立即派員前往勘查測繪蒐證，相關肇事原因及責任正由警方進一步調查中。

Gogoro 4大購車優惠即日開跑

Gogoro 4大購車優惠即日開跑

貨車司機酒駕撞死騎士　花蓮首例沒入肇事車輛

貨車司機酒駕撞死騎士　花蓮首例沒入肇事車輛

台大宇宙館有「黑洞」　2車離奇開進樓梯

台大宇宙館有「黑洞」　2車離奇開進樓梯

林務局公告33條林道車輛不能進入

林務局公告33條林道車輛不能進入

關鍵字：

購車車輛車市減稅車輛購置稅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／狗仔葛斯齊爆「手上也有他的卦！」　林俊傑公司火速回應了

200萬元新車熄火修5次　車主怒寫整車咒語

不斷更新／4縣市高中以下遠距再延至6／10

歐漢聲離開台灣！消失8個月心酸近況曝

狗仔葛斯齊39字回嗆「林俊傑套房」公司聲明！

葛斯齊爆汪小菲「把懷胎9月大S推地上」！陳建州介入衝突

即／汐止聯結車輾過機車　一對男女壓輪下失去心跳

陪審團「關鍵一問題」糾結10小時

遭連千毅爆料惡行！　鳳梨認了反酸：欠的刑期還一還

汪小菲「帶女回新婚房」照曝！　狗仔強調2亮點：這可能嗎

葛斯齊揭「林俊傑鹿晗等4藝人」爆料真相！

《玩很大》柯有倫對看KID哭到發抖

直擊《全明星2》顏佑庭去洗菜家！

遭爆吵架推倒大S！　汪小菲「心煩意亂」回應了

許藍方爆還沒遇過理想的陰莖？266字全說了

更多

最夯影音

更多
尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了
隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面