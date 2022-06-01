陸購車「減稅」新政上路　2022年乘用車預期銷量有望增200萬輛

▲30萬元人民幣及2.0以下車款減半徵收車輛購置稅。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸財政部、稅務總局公告，購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元人民幣（約129萬元新台幣）的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。外界分析，該政策已遠超市場預期，有望拉動100至200萬輛乘用車新增需求，大陸乘聯會則直接將2022年乘用車預期銷量從1900萬輛提升至2100萬輛。

《中新網》報導，大陸乘聯會預計，在政策驅動下，乘用車市場將快速回暖。在政策開始實施後，車市將迎來一輪火爆行情，而據以往經驗，高潮期將在政策到期前的2個月，也就是今（2022）年的11月和12月。彼時，車市也將呈現出多年未有的火爆狀態。預計減稅政策所帶來的汽車銷量增量會在200萬輛左右。

據了解，大陸以往推出減稅政策所針對的對象主要是1.6升及以下的乘用車，而本次的減稅政策設計，則提高至2.0升及以下的乘用車，也就是說，本次減稅政策還將單車價格（不含增值稅）不超過30萬元（人民幣，下同）的車型包含在內，賓士、BMW及奧迪等豪車品牌的入門款，同樣被納入減稅範圍。

乘聯會認為，本次減稅政策所針對的對象已包括2.0升及以下的乘用車，覆蓋範圍更廣，有利於市場的相對結構穩定，更好的拉動銷售增長和減少車型波動，「通過實施600億汽車購置稅減半措施，能有效促進主流消費群體恢復消費信心，拉動傳統燃油車消費，並改善經銷商的生存狀態和發展信心。」