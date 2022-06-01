獨居男突失聯友人急報案　警消破門...他失神呆坐床上急送醫

▲警方和消防人員擔心獨居的謝男發生意外，乃破門入內。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市獨居65歲謝姓男子5月31日未如往常到陳姓友人住處送菜到市場，且一直無法聯絡上的反常現象，陳姓友人急忙報警求助後與消防人員前往謝男大園區住處查訪，在敲門呼喊無回應後於是破門進入，發現謝男裸著上半身呆坐在床上，呈現失神狀態，隨即通知家屬前來陪同就醫，所幸無生命危險，家屬感謝警、消協助。

▲▼謝男裸著上半身精神恍惚，員警和救護人員幫忙穿衣送醫。（圖／大園警分局提供）

大園分局指出，陳姓民眾於昨日上午7時許向三菓派出所報案表示，其友人謝姓男子平日清晨都會到他家幫忙送菜到市場，但今天卻一直沒有出現，也聯絡不到人，讓他非常擔心獨居的謝男在家發生意外，故請警方提供協助。

員警獲報後前往謝男大園住處查看，但其住處大門深鎖，敲門也無人回應，員警隨即通知消防人員到場協助破門，一進門就看到謝男神情恍惚、裸著上半身呆坐在床上，起身時手腳還不停顫抖，對於提問均無法回答，呈現失神狀態，員警見狀趕緊通知謝男的弟弟前來陪同就醫。家人說，謝男患有糖尿病及高血壓，但都有在吃藥控制，身體還算健康，之前也從沒有發生過這樣的情形，幸好警、消人員及時到場處置，才沒發生其他意外。