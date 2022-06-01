上節目爆「還沒遇過理想的陰莖」？許藍方嘆：不是別人不夠好

記者閔文昱／綜合報導

「最美博士」許藍方日前受邀上陶晶瑩網路節目《WOW陶姐》，2人在聊到性器官時，陶晶瑩詢問，「妳有遇過理想中的陰莖嗎？」她當下搖頭表示，「因為我覺得愛比較重要」讓陶晶瑩聽了笑喊，「歡迎全台灣的男人，要不要來挑戰一下！」引發關注。對此，許藍方表示，其實她所回答的是「男人」，並稱是因自己還沒成為那個理想的對象，所以才沒有遇到那個人。

許藍方31日在臉書發文表示，她在節目中的回答，其實是指還沒遇到過理想的男人，至於原因為何？她解釋不是別人不夠好，而是自己還沒成為那個理想的對象，所以才沒有遇到那個人，「當自己成為對的人的時候，遇到誰都會是對的。」

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▲「最美博士」許藍方。（圖／翻攝自Facebook／許藍方博士 Dr. Gracie）

許藍方認為，兩性關係間會出現裂痕，絕不是單方的問題，她相信將自己身上的稜角磨緩、調整自己的心態、控制自己的情緒，「當你越了解自己，越能發現問題、當你越多同理心，越能減少爭執、當我們越意識到死亡在前，多相處一天就少一天，越能把握時間相愛。」

許藍方強調，到了這樣的境界後，無論遇到誰都會是理想的，「也會是最對的也最適合的了。」

▲許藍方受邀上陶晶瑩網路節目。（翻攝自YouTube／《WOW桃姐》）

事實上，許藍方日前也在節目中自認，學生時期感情路不順，「第1我是宅女、第2我唸女校。」表示自己太有距離，讓男生不太敢靠近。而聊到初戀，許藍方坦承是在大學，「我以前都沒有過戀愛的感覺，都只有幻想，我很重視感情，但卻忘記人這件事！」她還說，「我就是要鼓吹柏拉圖式的戀愛，為什麼一定要做？不能只有心靈？」

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