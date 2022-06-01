　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上節目爆「還沒遇過理想的陰莖」？許藍方嘆：不是別人不夠好

記者閔文昱／綜合報導

「最美博士」許藍方日前受邀上陶晶瑩網路節目《WOW陶姐》，2人在聊到性器官時，陶晶瑩詢問，「妳有遇過理想中的陰莖嗎？」她當下搖頭表示，「因為我覺得愛比較重要」讓陶晶瑩聽了笑喊，「歡迎全台灣的男人，要不要來挑戰一下！」引發關注。對此，許藍方表示，其實她所回答的是「男人」，並稱是因自己還沒成為那個理想的對象，所以才沒有遇到那個人。

許藍方31日在臉書發文表示，她在節目中的回答，其實是指還沒遇到過理想的男人，至於原因為何？她解釋不是別人不夠好，而是自己還沒成為那個理想的對象，所以才沒有遇到那個人，「當自己成為對的人的時候，遇到誰都會是對的。」

▲「最美博士」許藍方。（圖／翻攝自Facebook／許藍方博士 Dr. Gracie）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「最美博士」許藍方。（圖／翻攝自Facebook／許藍方博士 Dr. Gracie）

許藍方認為，兩性關係間會出現裂痕，絕不是單方的問題，她相信將自己身上的稜角磨緩、調整自己的心態、控制自己的情緒，「當你越了解自己，越能發現問題、當你越多同理心，越能減少爭執、當我們越意識到死亡在前，多相處一天就少一天，越能把握時間相愛。」

許藍方強調，到了這樣的境界後，無論遇到誰都會是理想的，「也會是最對的也最適合的了。」

▲許藍方承認自己對於感情有潔癖。（翻攝自YouTube／《WOW桃姐》）

▲許藍方受邀上陶晶瑩網路節目。（翻攝自YouTube／《WOW桃姐》）

事實上，許藍方日前也在節目中自認，學生時期感情路不順，「第1我是宅女、第2我唸女校。」表示自己太有距離，讓男生不太敢靠近。而聊到初戀，許藍方坦承是在大學，「我以前都沒有過戀愛的感覺，都只有幻想，我很重視感情，但卻忘記人這件事！」她還說，「我就是要鼓吹柏拉圖式的戀愛，為什麼一定要做？不能只有心靈？」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
葛斯齊爆汪小菲「把懷胎9月大S推地上」　陳建州目睹起衝突
葛斯齊連爆汪小菲3張親密照！「我還有影片」
殉職飛官徐大鈞「初步相驗結果曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上節目爆「還沒遇過理想的陰莖」？許藍方嘆：不是別人不夠好

陳時中保證：不會為數字好看低報死亡數　「這不是我們在做的事」

高苑科大董事會未如期存入5千萬　教部開罰董事長「不排除解散」

Toyz評5名人水餃「顏清標的狗都不吃」！網驚：下一集盲測消波塊

吠陀占星6月運勢巨蟹、水瓶財運最旺　雙魚新舊戀情陷入兩難

8歲童確診燒41度遭3醫院拒收　潘孟安怒下令：不准再發生

快訊／本土生確診總數首破20萬！單日+8836　全台6402所園校停課

隱形襪總是滑到鞋裡！他分享冷門穿法　網友實測驚：真的不會掉

教部將推大學法行政院版本　教長曝「下會期送立院」

南投+1381！百歲人瑞染疫亡　65歲以上長者打疫苗送快篩劑

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

＋886詐騙來電！夫妻不配合　假行姨嗆：出異常你承擔？

汪小菲遭爆「有5對象」婚內出軌！　狗仔狠嗆：你不告我，就是懦夫

AT-3教練機墜毀岡山　飛官殉職...殘骸四散田中

社死！線上課忘關鏡頭　她自信跳舞畫面全被錄

上節目爆「還沒遇過理想的陰莖」？許藍方嘆：不是別人不夠好

陳時中保證：不會為數字好看低報死亡數　「這不是我們在做的事」

高苑科大董事會未如期存入5千萬　教部開罰董事長「不排除解散」

Toyz評5名人水餃「顏清標的狗都不吃」！網驚：下一集盲測消波塊

吠陀占星6月運勢巨蟹、水瓶財運最旺　雙魚新舊戀情陷入兩難

8歲童確診燒41度遭3醫院拒收　潘孟安怒下令：不准再發生

快訊／本土生確診總數首破20萬！單日+8836　全台6402所園校停課

隱形襪總是滑到鞋裡！他分享冷門穿法　網友實測驚：真的不會掉

教部將推大學法行政院版本　教長曝「下會期送立院」

南投+1381！百歲人瑞染疫亡　65歲以上長者打疫苗送快篩劑

富邦主場求止敗　陳鴻文出馬對決胡智為

俄羅斯議員節目上建議　在烏克蘭「綁架」北約成員國防長

勇士老闆有「湖人夢」？　12年6度進總決賽盼延續下去

快訊／狗仔葛斯齊爆「手上也有他的卦！」　林俊傑公司火速回應了

汪小菲道歉求放過　台律師「2個月前早預告」一句話嗆爆！

從「怎麼起床」判斷性格　會賴床表示超細心？！

鴻海派Model T 專車接送股東　小股東排隊搶搭喊「享受！」

遭爆吵架推倒大S！　汪小菲「心煩意亂」回應了：不想波及無辜

葛斯齊直播提「差點拍到她和鹿晗」！　迪麗熱巴回應了：子虛烏有

狗仔爆汪小菲推倒大S　S媽「住我家嗎」回應：怎可能讓女兒吃虧

想上廁所突被藍鵲巴頭　阿金屎意全消呆站原地

生活熱門新聞

新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！釣出一票苦主

8歲童確診燒41度遭3醫院拒收　屏縣府說話了

粽子包啥配料是邪教？ 網激戰「這2樣」：直接丟

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

許藍方爆還沒遇過理想的陰莖？266字全說了

陳時中保證　不會低報死亡數

Toyz評顏清標水餃狗都不吃！網：下次盲測消波塊

雨下到今晚！端午連假先乾後濕

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

郭彥均「指揮中心宣導片」被翻出！

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

點外送抓男友偷吃！她用「1線索」揪出小三

一吵架「就愛翻舊帳」星座男Top4！天蠍只排第3名

更多熱門

相關新聞

許藍方戳破鳳梨19.5cm真相！

許藍方戳破鳳梨19.5cm真相！

「最美性學博士」許藍方常在節目中展現專業知性的一面，她最近便在《11點熱吵店》破除男生長度30公分的迷思，並進一步表示10.9公分其實是最剛好的長度，「因為女生的陰道不過就9到12公分，你那麼長要幹嘛？」

失眠尻一槍好入睡？最美博士「一句話解答超幻滅」

失眠尻一槍好入睡？最美博士「一句話解答超幻滅」

王少偉被爆「少一顆」瘋傳5年！

王少偉被爆「少一顆」瘋傳5年！

許藍方「沒遇過理想的GG」

許藍方「沒遇過理想的GG」

最美性學博士喊告媒體洗不倫

最美性學博士喊告媒體洗不倫

關鍵字：

許藍方

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊爆汪小菲「把懷胎9月大S推地上」！陳建州介入衝突

汪小菲「帶女回新婚房」照曝！　狗仔強調2亮點：這可能嗎

遭連千毅爆料惡行！　鳳梨認了反酸：欠的刑期還一還

快訊／狗仔葛斯齊爆「手上也有他的卦！」　林俊傑公司火速回應了

遭爆吵架推倒大S！　汪小菲「心煩意亂」回應了

葛斯齊開直播了！爆「3小時前汪小菲打電話」：請我保護那些女孩

葛斯齊連爆3張親密照！預告「我還有影片」：下週繼續

《玩很大》柯有倫對看KID哭到發抖

沒跟上都更！三重14坪畸零地求售　恐連檳榔攤都難蓋

新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！釣出一票苦主

瑤瑤「邪惡視角」誤入自拍太辣　馬力歐洩超真實表情

外送員開打駕駛　結局驚呆網

姚愛寗喉嚨爆痛2天「快篩都是陰」！換一牌篩出陽性

工人中3億頭獎翻身富豪　爽不到5年被判關到死

強尼戴普驚喜開唱⋯台下全瘋了！

更多

最夯影音

更多
尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了
隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面