海警船騷擾「台灣勵進研究船」拖纜測繪斷層　菲召陸外交官抗議

▲ 「勵進LEGEND研究船」船長76公尺、船寬16公尺、總噸位2,629噸,航速可達12節。(圖/翻攝自國家實驗研究院頁面)

中央社馬尼拉31日綜合外電報導

菲律賓今天發表聲明說,菲律賓政府上個月召見中國大使館一名高級官員,抗議中國海警船騷擾獲授權在菲律賓海域進行台菲聯合海洋研究任務的台灣勵進研究船。

法新社報導,菲國外交部表示,菲國4月13日召見中國駐馬尼拉大使館一名高級官員,抗議中國海警船騷擾一艘當時正在進行一項聯合海洋科學研究任務的台灣勵進研究船(RV Legend)。

根據美國有線電視新聞網(CNN)報導,美國華府智庫亞洲海事透明倡議組織(Asia Maritime Transparency Initiative,AMTI)5月26日發表一份報告,報告中揭露中國海警船「挑戰南海菲律賓專屬經濟區(EEZ)內海洋研究和碳氫化合物探勘活動」。

報告中寫到,3月23日,中國海警船CCG 5203駛離美濟礁,開始以2至3海浬距離,尾隨跟蹤勵進號,當時勵進號正沿著菲律賓領域進行研究。

4月6日,中國海警船CCG 5203再度盯梢勵進號,以及伴航的菲律賓海岸防衛隊(Philippine Coast Guard)巡邏艦卡彭斯號(BRP Capones)。中國海警船持續跟蹤直到菲律賓海岸防衛隊巡邏艦返回聖費南多(San Fernando)港口,以及3天後勵進號駛回台灣,才停止盯梢行動。

參與這項科學研究的人員4月告訴美聯社,一艘中國海警船自3月25日到30日跟蹤勵進號,當時研究船上有5名菲律賓科學家,以及人數不明的台灣科學家。

菲律賓大學國家地質科學研究所(National Institute of Geological Sciences at the University of the Philippines)的狄馬蘭塔(Carla Dimalanta)表示,中國海警船在距離勵進號2至3海浬處盯梢,引發科學家憂心,因為這艘研究船在海中拖著一條長長的調查纜線。

這項外海研究原訂4月13日結束,是菲律賓大學國家地質科學研究所和台灣國立中央大學的一項聯合研究計畫,目的在協助測繪出外海斷層和其他可能引發地震、海嘯和其他危險的地質特徵。

狄馬蘭塔表示,這項計畫的經費部分來自菲律賓科技部。

菲律賓政府今天除了對中國海警總隊騷擾和侵犯其管轄權表達不滿,也針對中國單方宣布南海禁漁令提出外交抗議。

路透社報導,菲律賓外交部在聲明中指控中國船隻阻礙菲律賓專屬經濟區(EEZ)兩個地點的一項聯合海洋科學研究任務以及能源勘探活動。

菲律賓外交部表示,中國海警總隊的行動「不符合無害通過,明顯侵犯菲律賓的海事管轄權」。不過菲律賓並未明言,何以事件發生超過一個月才發表聲明。

在另份聲明中,菲律賓譴責中國強加休漁期禁令,這項年度禁令範圍涵蓋越南與菲律賓的專屬經濟區內海域。