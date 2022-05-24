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社會 社會焦點 保障人權

開直播嗆吳宗憲「臭卒仔」　謝和弦一審要賠30萬上訴少一半

▲結束訪問謝和弦幽默親了吳宗憲照片一下。（圖／記者黃宥寧攝）

▲「阿扣」謝和弦受訪回應遭吳宗憲提告與求償一事，故意親吳宗憲的照片。（資料照／圖／記者黃宥寧攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人吳宗憲（憲哥）前年評論藝人高以翔拍攝實境節目猝逝一事，認為是「韓國人害的」，歌手「阿扣」謝和弦開直播反批吳宗憲「假鬼假怪，你怎麼不說是韓國人把你的懶趴弄不見的」、「臭卒仔」等語，吳怒告謝求償100萬元並公開道歉，一審判謝應賠30萬元並在個人臉書粉絲專頁刊登道歉啟事連續3天，上訴後，高院今改判謝須賠15萬元，並將道歉啟事改為合議庭整理的判決要旨，可上訴。

高以翔是在2019年11月27日凌晨3點多，在對岸寧波錄製實境節目《追我吧》，跑步時突然倒地昏迷，送醫不治，得年35歲，死因是心因性猝死，令許多粉絲難過惋惜。

高以翔專訪（圖／ETtoday資料照）

▲藝人高以翔錄製實境節目時奔跑猝逝。（圖／ETtoday資料照）

憲哥當時評論這起意外，不捨高以翔錄節目送命，大罵「韓國人害的，韓國綜藝太智障了」等語，疑似誤將模仿美國綜藝節目的《追我吧》，當成是模仿韓國綜藝節目，引起網友許多議論。

阿扣同年12月就為此2度在網路開直播，批憲哥「裝什麼臺灣大哥」，並臭罵憲哥「假鬼假怪（台語），你怎麼不說是韓國人把你的懶趴（台語）弄不見的，是韓國人害你沒有懶趴的，看見（台語）卒仔，臭卒仔，吳宗憲臭卒仔…你他媽說是韓國害死他的，幹你娘勒」等語。

▲▼謝和弦演唱會＋會前聯訪-謝和弦,,莉亞。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝和弦。（圖／記者黃克翔攝）

憲哥看到相關報導，得知阿扣又對他開嗆，怒告阿扣求償100萬元，並要求阿扣在個人臉書粉絲專頁刊登道歉啟事連續3天，阿扣不理會，沒出庭也提出答辯。一審指阿扣因本案行為被依公然侮辱罪判處拘役20天定讞，認定阿扣侵害憲哥名譽權，審酌雙方都有數百萬元的年收入，判阿扣須賠償30萬元，並在粉絲專頁公開置頂刊登道歉啟事連續3天。

阿扣上訴二審，提出精神鑑定想佐證自己本案發表言論時受到病情影響。高院認為阿扣本案PO文時未達喪失自由意識、無從控制獲不清楚自己作為的程度，仍保有一定的注意能力，不能免除賠償責任。

高院指出，阿扣本案所用詞語，意圖使吳宗憲難堪，並非出於善意發表言論，已經淪為抽象謾罵與情緒性人身攻擊，造成吳宗憲的社會評價受到貶損，因此不受言論自由的保障，但考量阿扣PO文時處於精神耗弱狀態，酌減改判他須賠償15萬元。

憲哥另於高院審理時，請求將刊登道歉啟事的內容，改為要求刊登本案判決書全文，以符合司法院大法官宣告強制刊登道歉啟事作法違憲的判決。法官考量本案判決全文涉及阿扣的病史等隱私，因此判決阿扣改為刊登合議庭整理的判決要旨即可，全案可上訴。

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