嘉義縣+1145！盛行率2.66%全台最低　縣府：醫療量能足夠

▲▼ 嘉義縣新冠盛行率全台最低，強化醫療整備不鬆懈。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣維持醫療量能整備不鬆懈，30日晚間縣長翁章梁再與4大醫院、醫師公會召開防疫醫療專家諮詢會議，指示強化防疫門診及兒童綠色通道運作，嚴守醫院陪病者(含看護)進出管制及因應「快篩陽性即確診」政策，尤其各基層診所一條龍服務務必暢通，截至5月31日累積服務量有1768人。

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嘉義縣31日公布1145人確診，其中有症狀141人，無症狀1004人，年齡介於4天-100歲，10歲以下85人，70歲以上113人。累計全縣10歲以下染疫幼童1737人，70歲以上1283人。目前居家隔離1353人，輕症居家照護6793人。全縣5-11歲學童16413人完成接種，接種率81.6%，無不良反應。



翁章梁表示，嘉義縣在這次遠見雜誌八大面向綜合評比調查，以高達79.2%滿意度高居全國之冠，其中道路交通及消防公安兩面向排名第一，醫療衛生第2，感謝各大醫院及醫師公會不眠不休的努力。



嘉義縣全面強化急重症病床整備，全縣專責病床達284床，其中加護病房30床、小兒加護病房13床，醫療量能遠勝於鄰近縣市，各醫院也配合輕重症分流，開設防疫門診、設置兒童綠色通道、進駐集中檢疫所等，基層診所更是全力配合居家照護和診斷用藥一條龍服務，讓人民無醫療後顧之憂，醫療衛生滿意度評比全國第二，翁章梁感謝鄉親對醫護團隊守護縣民健康的鼓勵與踃定。



衛生局長趙紋華指出，嘉義縣新冠肺炎盛行率2.66％，排名本島最低，縣民高度防疫共識是重要關鍵。疫情已進入社區流行期，為保全醫療量能，落實輕重症分流，將以老人和小孩中重症預防為首要核心。目前已全面提升醫療整備，擴充20%專責病床，目前全縣有284床，其中加護病房30床、小兒加護病房13床。

強化社區預防部分，嘉義縣用最快的速度完成81.6％的兒童疫苗接種，長者部分強化長照機構管理，已佈建88處抗病毒藥物配置點，從預防到治療，建構完整便利的社區醫療照護網絡，穩定中重症緊急後送資源，守護縣民健康。

疫情升溫並進入大規模流行階段，中央流行疫情指揮中宣布維持現行戴口罩等防疫措施至6月30日，請大家外出時仍應全程佩戴口罩，減少出入人潮密集場域。

另外，5月16日起已開放3大類對象接種第4劑，分別為：

1.65歲以上長者。

2.長照機構住民。

3.18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者。

衛生局呼籲以上對象只要第3劑接種滿5個月，就可以到合約院所或衛生所接種第4劑，加強保護力，相關接種訊息請上嘉義縣衛生局網站查詢。