售價1195元！小米手環7快速開箱　螢幕亮度升級有感

▲小米手環7開箱。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

小米推出最新的小米手環7，台灣小米也公布售價為新台幣1195元，並在6月1日開放預購，此次在螢幕在尺寸與亮度上都進行升級，並且配備全天候的血氧檢測。而《ETtoday新聞雲》也取得新品進行初步開箱。

▲小米手環7盒內配件。（圖／記者陳俐穎攝）

新一代將從1.56吋升級為1.62吋AMOLED顯示螢幕，新增全天連續血氧偵測，低血氧會發出震動預警，簡易實測後發現，測量血氧與心率的速度約為2到3秒，速度算是十分快速，而在螢幕表現上，目前看來色彩豐富度更佳，亮度提升在肉眼看來效果十分顯著。

▲小米手環7亮度增加。（圖／記者陳俐穎攝）

此次開箱取得錶帶為黑色版本，與過去的產品相同，還有多色可以選擇，內容物為手環本體加上充電線，充電線採取磁吸頭，接觸十分穩定。

▲充電頭磁吸設計。（圖／記者陳俐穎攝）

新品也具備基本的壓力測試、睡眠監測等功能，其中內建運動項目有120種，可以依照需求選擇，並且擁有4大專業運動數據分析，包括恢復時長、訓練負荷、訓練效果與最大攝氧量，可以清楚了解自己一周的運動狀況。

▲多種運動選項選擇。（圖／記者陳俐穎攝）

根據官方資料，小米手環7在一般使用模式下提供最長14天超長續航，免去頻繁充電的困擾，與小米手機連動後，不僅能在手環上接收來電提醒與訊息通知，還能同步手機上的行事曆、查找手機、控制手機音樂播放等。

小米表示，將於6月1日起於在指定通路全面開放預購，於6月8日起陸續出貨。若想添購錶帶的用戶，素色款售價為新台幣115元，提供活力橙、冥思綠、悅活粉、靜息白、舒展藍與夜躍黑，共6種款式供選購，將於6月底前開賣。另外，腕帶迷彩款與螢光款提供迷彩藍、迷彩綠、螢光綠與螢光橙，共4種款式供選購，上市日期與售價將於8月底前公布。