外送炒蛤蠣「買1送1只要220元」：給你滿滿的愛！客見份量超驚喜

▲老闆送來4大盒炒蛤蜊。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

現代人生活忙碌，多半會使用外送平台叫餐，不過不少人指出，外送的份量太小，然而，有位網友點外送四份清炒塔香蛤蜊，老闆還在餐點備註寫道「我會給你滿滿的愛」。餐點送到後，他打開一看超驚訝，竟然有滿滿的蛤蜊，份量一點都不馬虎，而且價格也超佛心，貼文曝光許多網友跪求店家名。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，店家在外送平台上推出，「清炒塔香蛤罵買1送1的優惠」，價格只要220元，每日限定20公斤，炒完就關；並在餐點備註寫道，「別問我有幾顆，我會給你滿滿的愛，敢點就讓你後悔，不信你試試！老闆說不放照片，會嚇到人」。

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餐點送到後，原PO超驚訝，「上面寫220元買一送一，結果來了四盒」，每一盒都是爆量的蛤蜊，看起來鮮甜可口，「我是真的嚇到，是送錯還是老闆滿滿的愛，只好明天再點一次」，他還特別寫道「台中大里點的」。

貼文一出，許多網友大喊「全部點起來」，「我也想要老闆的愛！ 跪求滿滿愛的店家」、「這老闆有誠信，真的嚇到人了」、「這是要痛風的概念」、「這老闆是個狠人」、「這樣只賣220元，老闆有賺嗎？還是在做慈善事業」、「好佛心啊，扣完給系統的手續費，實拿沒多少欸」。有曾經點過的網友留言，買一送一只會送來兩盒，認為原PO拿到四盒應該是送錯的，「有點過，只有來兩盒喔，兩盒應該才是正常的」。

▼店家承諾，會給滿滿的愛。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

