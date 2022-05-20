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社會 社會焦點 保障人權

投資賺大錢夢醉！300人挨詐2.3億　詐團首腦開豪車擁現金被聲押

▲▼未上市股票詐騙 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄地檢署和調查局查獲以投資未上市股票的詐騙集團，起出現金和名表。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名許姓男子（33歲）夥同張姓女子（37歲）從2015年起，陸續開了資承等3家投顧公司，佯稱可以向富邦證券圈購未上市股票，保證獲利至少每年8%，還招攬業務員對外拓展業務，有業務員「阿母揪阿爸」拉整個家族投資了1、2000萬，許、張兩人後來詐騙了300人，得手2億3000多萬後捲款潛逃，檢、警日前逮捕張女和同夥後，許姓主嫌也主動投案，高雄地檢署訊問後向法院聲請羈押獲准。

檢方調查，許姓嫌犯從2015年起陸續成立資承、元太（後更名為誠太）、旭富管理顧問有限公司，找張姓女友人一起聯手詐騙，兩人以投顧公司的名義招聘業務員，對外宣稱可以透過富邦證券公司圈購中嘉寬頻、晶相光、聯廣、朋億、三商家購、凌越生醫、聯嘉、中華立鼎等未上市股票，保證上市季獲利2%，等於年利率8%。

▲▼未上市股票詐騙 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲檢調起出大批現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

由於這些未上市股票前景看好，業務員除了對外延攬客戶外，有人也自掏腰包投資，甚至「吃好逗相報」，廣招親友一起來投資，有人貸款、甚至抵押房屋拿了1、2000萬來投資。

高雄地檢署查出，許男在2015年10月至2018年5月間騙走300多人共2億3158萬元，隨後捲款潛逃，檢調近期掌握張女行蹤及許男住處，檢察官郭來裕上月指揮調查局南機站、桃園市調處、中部機動站等單位兵分多路至桃園市、台中市共5處執行搜索，扣得現金800多萬、BMW牌X4休旅車1輛、40多支名錶等不法所得，同時逮捕張女到案。

搜索當天專案小組在許男住處找到他的前妻，請她打電話找人，許男原本同意到南機站做筆錄，後來卻放檢調鴿子，檢察官再發出傳票，許男自知難逃法網，17日在律師陪同下到案說明。

檢察官訊問後，認許男涉嫌違反《證券投資信託及顧問法》非依本法不得經營證券投資信託、證券投資顧問及全權委託投資業務的規定，以及詐欺、偽造文書等罪，且有逃亡及反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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