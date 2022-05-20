史上最老車手！82歲翁幫詐團面交取款　1張合照留證據慘了

▲82歲的謝姓老翁拄著柺杖當車手面交。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市杉林一名廖姓婦人日前在網路認識一名自稱海外石油工程師的男子，對方向婦人詐騙得手17多萬元，後來婦人察覺有異報警，不料警方循線逮捕車手，發現來取款的車手，竟然是一位拄著拐杖、高齡82歲的謝姓老翁，創下旗山警方歷來查獲車手最高齡的紀錄，他宣稱網友委託他「幫忙拿錢」，但沒見過對方，也交代不清來龍去脈，全案依詐欺罪移送橋頭地檢署偵辦。

▲謝姓老翁與被騙婦人開心合照。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

旗山警分局表示，近年詐騙事件層出不窮，不過一般來說詐騙集團過去都是吸收青少年充當車手取款，卻因經常被查獲，許多青少年已拒絕幫忙，所以現在不少騙徒改利用高齡長者協助出面取款，不過82歲高齡還是相當罕見。

旗山警分局4月中旬接獲民眾報案疑似遭到詐騙，警方獲報後立即與被害婦人溝通聯繫，遭到詐騙的66歲廖姓婦人表示，在臉書認識一名自稱海外石油工程師的男子，雙方很聊得來，以結婚為目標交往。

▲雙方約在高鐵站面交。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

在網路結識一段時間後，對方稱近期要購買機器設備，但手邊的錢不夠，急需借用一筆現金，由於對方每天噓寒問暖，柔情攻勢讓廖婦信以為真，便依詐騙集團指示來到高鐵站，並將準備好的17萬多元交付給一名拄著拐杖的老翁，面交順利完成時雙方還開心地合影留念，沒想到此一舉動留下的照片卻成為警方日後破案的鐵證。

▲詐騙集團對被害人噓寒問暖。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方得知廖婦已交付17萬多元後，隨即組專案小組查緝，並調閱車手與被害人面交地點周邊影像、衣著特徵，掌握犯嫌搭乘車輛及去處等線索，並利用雙方合照鎖定犯嫌身分，經比對確認車手為設籍基隆的謝姓老翁（82歲），全案報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦。

▲雙方在簡訊上談論交錢事宜。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

旗山警方持拘票北上經過多日埋伏，終於在17日上午逮捕謝嫌到案，謝嫌當時身上還穿著面交取款時的黃色外套，這個證據讓他百口莫辯，全案詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦，將持續溯源擴大追查詐騙集團成員到案。