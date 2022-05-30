　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長挺郭彥均　王浩宇突開炮「肌肉男的品牌」：沒什麼好騙的

▲館長在直播評論郭彥均事件。（圖／翻攝自郭彥均臉書、館長惡名昭彰YouTube）

▲館長陳之漢力挺郭彥均。（圖／翻攝自郭彥均臉書、館長惡名昭彰YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護友人訴苦「看到這（麼）多孩子就這樣走」等截圖，讓行政院長蘇貞昌認證不實謠言，進而要求查辦。館長陳之漢也在臉書發文「難怪我從以前就很討厭你，蘇先生」。對此，民進黨桃園市前議員王浩宇突然開砲，稱肌肉男的品牌起初罵人，但後來所賣商品都不標示台灣製造，「沒什麼好騙的」。

館長針對郭彥均事件表示，「什麼叫很多？多是哪裡算多？死的小孩對每一個家長來說，對他的世界就是多到爆、多到炸，但對政府來說，這就只是一個數字」。他認為，蘇貞昌事後雖澄清是關切農場媒體，但大家實際上還是將焦點放在郭彥均身上，想到他自己也是公眾人物，也會批評政府，直言「所以你未來要辦阿館嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼網路專欄作家陸之駿不幸猝逝，陸女兒1日在臉書發文痛批王浩宇不仁不義，自陸猝逝至今始終都沒來上過一炷香，王浩宇回應了。（圖／翻攝自臉書）

▲桃園前市議員王浩宇。（圖／翻攝自臉書）

「當初也是一直用髒話罵別人。」王浩宇30日晚間突然發文表示，「肌肉男的品牌，開始賣鞋子、其他配件等之後，自己做得到台灣製造嗎？上面索性就不標示產地了，怎麼不寫了呢？」「我的態度是做得到台灣製造就可以，做不到就說做不到，沒什麼好騙的，雨傘我就做不到，我就寫清楚不騙。」

話鋒一轉，王浩宇力推自己的品牌表示，他賣的東西都是不同層次，品質會讓許多朋友驚嘆，但也因此成本高，許多店家看到後都卻步，「所以到最後都是我們自有通路比較多。畢竟，不能對不起台灣製造這4個字。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

ET快訊
汪小菲偷改聲明「刪掉1字」挨轟！　陸網力挺大S：體面人
S媽揭「大S吃藥真相」　哽咽批汪小菲
他在郵局存505萬放37年0利息！中華郵政打臉回應了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應：感謝陳時中

館長挺郭彥均　王浩宇突開炮「肌肉男的品牌」：沒什麼好騙的

超速48公里罰單「漆黑一片」超毛！他驚：鬼才看得到　警方說明了

夏月電價每月恐破千元！台電公布換季「3種節電小撇步」

調查局追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

台大金山分院內視鏡室全新啟用　張志豪：提升北海岸醫療水平

設疫苗站被酸「白痴的命令」　王必勝臉書反擊柯P：自由廣場好大

館長挺郭彥均「死1小孩對家長都多到炸！」再嗆蘇揆：不能抱怨嗎？

學生染疫破19萬「今增9533例」！　全台6239校停課

中央宣布科博館開設兒童疫苗站隨到隨打　盧秀燕：樂觀其成

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

亞歷媽全家出遊「2小孩自己睡一間」！ 收大量私訊：原來很多家長想法不太一樣

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應：感謝陳時中

館長挺郭彥均　王浩宇突開炮「肌肉男的品牌」：沒什麼好騙的

超速48公里罰單「漆黑一片」超毛！他驚：鬼才看得到　警方說明了

夏月電價每月恐破千元！台電公布換季「3種節電小撇步」

調查局追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

台大金山分院內視鏡室全新啟用　張志豪：提升北海岸醫療水平

設疫苗站被酸「白痴的命令」　王必勝臉書反擊柯P：自由廣場好大

館長挺郭彥均「死1小孩對家長都多到炸！」再嗆蘇揆：不能抱怨嗎？

學生染疫破19萬「今增9533例」！　全台6239校停課

中央宣布科博館開設兒童疫苗站隨到隨打　盧秀燕：樂觀其成

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應：感謝陳時中

巴特勒最後賭三分：隊友都喜歡　奮戰48分鐘還想做更多

納豆術後近況曝光「穿內褲都會跌倒」　依依生日陪復健：算很好了

《青你3》男團被倒奶事件害慘！「幾乎0活動」官方後援會宣布停更

土耳其提議：主辦俄烏、聯合國三方會談　將戰爭負面影響降至最低

痘肌必備神隊友！8款抗痘保養人氣新品　NARUKO茶樹3寶推BT21限定版

SBL最狂獎項大黑馬是他！　姜廣謙目標升級領航猿

郭俊麟尋求生涯首勝　強碰防禦率王羅昂

IU坎城返韓「維持傳統」買法國巧克力寵粉！　上車前一句嘮叨融化了

邊境何時開放？　陳時中透露1前提：6月初開會檢討觀光邊境旅遊

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

生活熱門新聞

確診喉嚨痛吃不下　她狂嗑「1包神級零食」

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

5星座下半年「人見人愛」！人際、事業運大旺

即／台南70年松仔腳燒烤將歇業　網大喊不捨

被柯P酸白痴　王必勝臉書回擊了

追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

館長挺郭彥均　王浩宇突開炮「肌肉男的品牌」

館長再挺郭彥均！直播嗆蘇揆：不能抱怨？

超速48公里罰單一片黑！他驚：鬼才看得到

明天雨最多！鋒面逼近午後雨最猛

他全家確診轟台大醫　創世神抓疑點出手制裁

確診隔天狂吐血　台中38歲女進加護病房

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

撞藍寶堅尼竟免賠！騎士：下次撞保時捷

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

資產全存股「年賺250萬」　友聽1句話驚呆

女友被好友性侵　他大怒撂人砸店

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　仍會重複感染

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

確診喉嚨痛吃不下　她狂嗑「1包神級零食」

天虹副總撞死人水很深！刑事局副局長認了自請處分

34歲蔡允潔交往半年閃婚！凍卵遭醫診斷「卵巢衰退」當場淚崩

桃園男車禍被打3分鐘全身傷　竟是爸爸設局

鹹酥雞攤「最吸油食材」Top4！她推喝這1杯增代謝

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

5星座下半年「人見人愛」！人際、事業運大旺

更多

最夯影音

更多
中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼
《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面