館長挺郭彥均　王浩宇突開炮「肌肉男的品牌」：沒什麼好騙的

▲館長陳之漢力挺郭彥均。（圖／翻攝自郭彥均臉書、館長惡名昭彰YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護友人訴苦「看到這（麼）多孩子就這樣走」等截圖，讓行政院長蘇貞昌認證不實謠言，進而要求查辦。館長陳之漢也在臉書發文「難怪我從以前就很討厭你，蘇先生」。對此，民進黨桃園市前議員王浩宇突然開砲，稱肌肉男的品牌起初罵人，但後來所賣商品都不標示台灣製造，「沒什麼好騙的」。

館長針對郭彥均事件表示，「什麼叫很多？多是哪裡算多？死的小孩對每一個家長來說，對他的世界就是多到爆、多到炸，但對政府來說，這就只是一個數字」。他認為，蘇貞昌事後雖澄清是關切農場媒體，但大家實際上還是將焦點放在郭彥均身上，想到他自己也是公眾人物，也會批評政府，直言「所以你未來要辦阿館嗎？」

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▲桃園前市議員王浩宇。（圖／翻攝自臉書）



「當初也是一直用髒話罵別人。」王浩宇30日晚間突然發文表示，「肌肉男的品牌，開始賣鞋子、其他配件等之後，自己做得到台灣製造嗎？上面索性就不標示產地了，怎麼不寫了呢？」「我的態度是做得到台灣製造就可以，做不到就說做不到，沒什麼好騙的，雨傘我就做不到，我就寫清楚不騙。」

話鋒一轉，王浩宇力推自己的品牌表示，他賣的東西都是不同層次，品質會讓許多朋友驚嘆，但也因此成本高，許多店家看到後都卻步，「所以到最後都是我們自有通路比較多。畢竟，不能對不起台灣製造這4個字。」

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