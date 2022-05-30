　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「綁架孩子生命為政治利益」　顏若芳：國民黨真的很噁心

▲▼民進黨議員參選人顏若芳認為，國民黨綁架「孩子的生命」，用來博取自己的政治利益很噁心。（圖／顏若芳臉書）

▲民進黨議員參選人顏若芳認為，國民黨綁架「孩子的生命」，為自己的政治利益很噁心。（圖／顏若芳臉書）

記者陶本和／台北報導

針對近期藝人郭彥均「很多孩子走了」的發文爭議，以及國民黨市議員徐巧芯違停事件，民進黨議員參選人顏若芳30日表示，綁架「孩子的生命」，為自己的政治利益，真的很噁心。

顏若芳表示，最近政壇有兩件事大家都很關心，第一個主要是郭彥均貼文爭議，第二個則是國民黨徐巧芯違停事件。

在郭彥均貼文爭議上，顏若芳表示，這已經燒了好幾天，陸續也都有釐清出郭彥均的貼文確實有所瑕疵，然而他本人已經道歉了，這次的紛爭其實就應該塵埃落定，但國民黨黨公職卻仍依照主席朱立倫的指示，瘋狂炒作。

顏若芳指出，在國民黨立委諸公的文章中，面對可能是假消息的質疑，隻字未提，只會瘋喊言論自由，而且黨中央今天早上還特別開記者會。

「相關疑點早已歷歷在目，國民黨不可能不知道。」顏若芳說，但國民黨堅持窮追猛打、自甘墮落為假訊息推手的原因是什麼，除了博取政治聲量、用一貫的手法污衊政府外，當然就是要幫徐巧芯轉移焦點。

顏若芳認為，徐巧芯違停事件，信義分局在5月27日晚上公布密錄器，引起許多民眾譁然，甚至還有人把事件過程做成迷因，瘋狂擴散，接著隔天，朱立倫就下令國民黨公職聲援郭彥均了。

顏若芳說，這種用議題帶走議題的政治操作不難理解，「但綁架『孩子的生命』，用來博取自己的政治利益，真的很噁心」。

顏若芳指出，國民黨每次一講錯話，只要有人糾正，國民黨就會高喊言論自由，妄想自己被迫害，實在很可悲，一個泱泱大黨竟淪為造謠慣犯。

顏若芳說，國民黨身為最大在野黨，面對大規模農場帳號造謠，做的第一件事竟然不是幫政府提醒民眾辨識假訊息，反而是成為農場帳號的同夥，一起大規模轉傳、造謠，「我看你們粉專也都可以刪一刪了，反正都是農場帳號嘛！」

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
獨／天選之人影片曝！電線鎖喉又躲過機車爆頭　女騎士連閃2死神
快訊／台南70年老店「宣布歇業」　網大喊不捨
快訊／國民黨徵召徐志榮參選苗栗縣長　劉政鴻任競選總幹事
確診喉嚨痛吃不下　她狂嗑「1包神級零食」：超商就有賣！
他在郵局存505萬放37年0利息！中華郵政打臉回應了
快訊／大雷雨轟4縣市！暴雨示警區域出爐
大S遭汪小菲爆料「用禁藥」！經紀人還原「100萬」始末
明天雨最多！鋒面逼近「1時段」雨最猛
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

屏東縣長初選結束展現團結　周春米、鍾佳濱、莊瑞雄同台推銷芒果

「綁架孩子生命為政治利益」　顏若芳：國民黨真的很噁心

快訊／國民黨徵召徐志榮參選苗栗縣長　劉政鴻擔任競選總幹事

議員持「飛行巧克力」曝網購毒品容易　柯文哲嚇到：哇！竟可以網購大麻

立院修法保障公務人員加班權益　補休假期限最多為2年

9500磅悍馬車、軍品都能空投！　軍方釋出「傘降空投」訓練畫面

高嘉瑜看北市首長選舉：綠營拿40%不難、陳時中參戰與否取決疫情收尾

卸任後挑戰總統大位？　柯文哲親曝下一步：不選才需要公布

快訊／北市發第二波熊好券時間曝　黃珊珊：振興大概8、9月最適合

國民黨追打「很多孩子走了」　民進黨：別把兒童當政治攻防工具

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

屏東縣長初選結束展現團結　周春米、鍾佳濱、莊瑞雄同台推銷芒果

「綁架孩子生命為政治利益」　顏若芳：國民黨真的很噁心

快訊／國民黨徵召徐志榮參選苗栗縣長　劉政鴻擔任競選總幹事

議員持「飛行巧克力」曝網購毒品容易　柯文哲嚇到：哇！竟可以網購大麻

立院修法保障公務人員加班權益　補休假期限最多為2年

9500磅悍馬車、軍品都能空投！　軍方釋出「傘降空投」訓練畫面

高嘉瑜看北市首長選舉：綠營拿40%不難、陳時中參戰與否取決疫情收尾

卸任後挑戰總統大位？　柯文哲親曝下一步：不選才需要公布

快訊／北市發第二波熊好券時間曝　黃珊珊：振興大概8、9月最適合

國民黨追打「很多孩子走了」　民進黨：別把兒童當政治攻防工具

中央宣布科博館開設兒童疫苗站隨到隨打　盧秀燕：樂觀其成

封城兩個月　上海：6月1日起住宅小區恢復出入

外資回補金融股、晶圓雙雄！惟「這檔」站賣方　三大法人買超339億

屏東縣長初選結束展現團結　周春米、鍾佳濱、莊瑞雄同台推銷芒果

退休女房仲遭騙130萬　詐團隔4天又來要100萬！20歲車手栽了

面膜尺寸超怪！她一張「退貨照」全場笑翻　內行揭真實用法

快訊／又一老店歇業！台南70年「松仔腳燒烤」說再見　網大喊不捨

「綁架孩子生命為政治利益」　顏若芳：國民黨真的很噁心

快訊／國民黨徵召徐志榮參選苗栗縣長　劉政鴻擔任競選總幹事

驚悚片！女騎士遭追撞噴飛翻滾...無人機車衝數十米撞護欄

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

政治熱門新聞

快訊／民進黨立委挾人數優勢通過修法　陳水扁國務機要費正式除罪

立院三讀！公務員每日辦公8小時　假日可兼職

快訊／蘇貞昌同意「鬆綁邊境管制」　將放寬入境總量、檢疫天數

周玉蔻再爆料徐巧芯　「曾為一張罰單罵分局長」

快訊／中央加開兒童疫苗大型接種站　柯文哲怒批「這是很白痴的命令」

ET民調／10大政治領袖排行！侯友宜奪冠　綠營5人進榜最強賴清德

國務機要費除罪闖關　洪申翰手指流血掛彩

快訊／2歲童父親討真相　侯友宜：對每個生命都要盡更大周全

影／唐鳳教你超簡單4步驟補發「居隔通知書」

柯文哲解隔首日搭公車上班「還是會咳嗽」　找時間回新竹探母

快訊／柯文哲：黃珊珊不會代表民眾黨選台北市長　「她目前無黨籍」

LIVE／沒拿到隔離通知書怎辦？　唐鳳教你「補發功能」

同樣是議員！她歡樂收罰單還提案助警

蔡英文祝賀黃子佼當爸被宅神狂酸　他傻眼：這什麼觸霉頭操作？

更多熱門

相關新聞

3理由不能「快篩陽就給藥」　顏若芳：柯文哲別顯得自己EQ有夠低

3理由不能「快篩陽就給藥」　顏若芳：柯文哲別顯得自己EQ有夠低

針對台北市長柯文哲呼籲中央「快篩陽全面給藥」遭到否決，他則辯稱自己有讀書一事，民進黨市議員參選人顏若芳透過臉書呼籲，請柯文哲收起口水尊重專業，並分享3個不能快篩陽就給藥的原因。

黃珊珊稱中央沒給快篩被打臉　顏若芳：用市府資源公然說謊

黃珊珊稱中央沒給快篩被打臉　顏若芳：用市府資源公然說謊

「陳智菡被抓包說謊」　顏若芳：一定要用這樣低級手段？

「陳智菡被抓包說謊」　顏若芳：一定要用這樣低級手段？

北市議員初選繳「4中3」佳績　湧言會注入強心針

北市議員初選繳「4中3」佳績　湧言會注入強心針

柯文哲自稱比陳時中懂防疫　顏若芳：去年萬華、北農怎會大爆發？

柯文哲自稱比陳時中懂防疫　顏若芳：去年萬華、北農怎會大爆發？

關鍵字：

顏若芳

讀者迴響

熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

今增109死！　本土+60042

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

鄭欣宜「今天35歲了」正式繼承亡母2.3億遺產

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面