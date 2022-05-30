「綁架孩子生命為政治利益」　顏若芳：國民黨真的很噁心

▲民進黨議員參選人顏若芳認為，國民黨綁架「孩子的生命」，為自己的政治利益很噁心。（圖／顏若芳臉書）



記者陶本和／台北報導

針對近期藝人郭彥均「很多孩子走了」的發文爭議，以及國民黨市議員徐巧芯違停事件，民進黨議員參選人顏若芳30日表示，綁架「孩子的生命」，為自己的政治利益，真的很噁心。

顏若芳表示，最近政壇有兩件事大家都很關心，第一個主要是郭彥均貼文爭議，第二個則是國民黨徐巧芯違停事件。

在郭彥均貼文爭議上，顏若芳表示，這已經燒了好幾天，陸續也都有釐清出郭彥均的貼文確實有所瑕疵，然而他本人已經道歉了，這次的紛爭其實就應該塵埃落定，但國民黨黨公職卻仍依照主席朱立倫的指示，瘋狂炒作。

顏若芳指出，在國民黨立委諸公的文章中，面對可能是假消息的質疑，隻字未提，只會瘋喊言論自由，而且黨中央今天早上還特別開記者會。

「相關疑點早已歷歷在目，國民黨不可能不知道。」顏若芳說，但國民黨堅持窮追猛打、自甘墮落為假訊息推手的原因是什麼，除了博取政治聲量、用一貫的手法污衊政府外，當然就是要幫徐巧芯轉移焦點。

顏若芳認為，徐巧芯違停事件，信義分局在5月27日晚上公布密錄器，引起許多民眾譁然，甚至還有人把事件過程做成迷因，瘋狂擴散，接著隔天，朱立倫就下令國民黨公職聲援郭彥均了。

顏若芳說，這種用議題帶走議題的政治操作不難理解，「但綁架『孩子的生命』，用來博取自己的政治利益，真的很噁心」。

顏若芳指出，國民黨每次一講錯話，只要有人糾正，國民黨就會高喊言論自由，妄想自己被迫害，實在很可悲，一個泱泱大黨竟淪為造謠慣犯。

顏若芳說，國民黨身為最大在野黨，面對大規模農場帳號造謠，做的第一件事竟然不是幫政府提醒民眾辨識假訊息，反而是成為農場帳號的同夥，一起大規模轉傳、造謠，「我看你們粉專也都可以刪一刪了，反正都是農場帳號嘛！」