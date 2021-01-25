喜迎台灣設計展　嘉義市立博物館重新開幕最後一塊拼圖到位

▲嘉義市立博物館重新開幕揭牌。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市立博物館歷時改裝二年餘，23日正式對外開放，以嶄新樣貌再度登上城市舞台，譜出嘉義文化的新篇章。開幕記者會中除了揭示全新展廳及「開箱吧!嘉憶」開幕特展，市長黃敏惠與眾貴賓也到場見證轉型為「城市博物館」。

▲嘉義市立博物館重磅回歸 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠回憶當初開館時的感動，並展望博物館與嘉義市的未來，她認為當民眾愈了解歷史時，便會對城市產生更深刻的情感。嘉義市從歷史、文化、美術中找到自己的定位，木都、畫都、石猴的故鄉等美譽皆蘊藏著嘉義豐富的文化，期許民眾藉由探索博物館，揉合嘉義市獨特人文歷史後，人人都成為城市最佳代言人。

此外，博物館重新回歸也為10月將於嘉義市登場的2021台灣設計展完成最後一塊拼圖，透過美術館、博物館、檜意森活村、北門驛、嘉義獄政博物館、嘉義製材所、嘉義文化創意產業園區等文化新絲路的串聯，將點亮嘉義市城市美學新思維，也展現出幸福城市的深厚底蘊。

▲嘉義市立博物館計劃藍圖 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市立博物館於2004年啟用，內容涵蓋嘉義的「地質、化石、美術」三大主題，完整呈現嘉義市自然景觀、人文藝術等文化特色。展示多年後由文化部補助經費5,200萬元，讓博物館自2018年起進行全館展示更新工程，此次回歸將以「嘉義人關心嘉義事，異鄉人探索嘉義市」的新宗旨，轉型為一座「城市博物館」，展示嘉義市文化特色、市民歷史與生活記憶。因應城市博物館的新定位，將其重新打造成適合兒童、市民及城市樣貌的氛圍，讓這座屬於市民的博物館體現「全齡共享、世代宜居」的幸福城市願景。

重新開幕的博物館一樓設有適合小朋友的「探索嘉園」兒童廳，以巫師、公主、獵人、頭目等多種公仔角色，帶領小朋友透過遊戲瞭解嘉義市的歷史人文脈絡；二樓布置「展望諸羅」常設展，以1:87火車動態模型重現嘉義三鐵共構的榮景，帶大家遊歷嘉義市，認識嘉義的自然環境、古蹟歷史及人文藝術；三樓則是獨創館中館形式的「交趾陶館」，以「建築上搬戲─來聽廟尪仔講古」的概念，呈現嘉義特色工藝交趾陶的古往今來。

▲黃敏惠回憶開幕時。（圖／記者翁伊森翻攝）

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