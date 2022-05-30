全國首座水產精品園區座落布袋　6／1-6／30開放標售

▲ 嘉義縣水產園區第四次標售用地6月30日前受理申購 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

布袋鎮是水產養殖、加工、運輸和集散非常重要的基地，水產精品加值產業園區是很多廠商引頸期盼，109年7月動土興建公共設施，並經3次辦理公告標售結果，14筆土地已售出13筆，剩餘1筆土地於6月30日前受理第四次標售申請，歡迎全國漁企業踴躍申購。

水產精品加值產業園區總面積約8.96公頃，其中可售的產業用地計有14坵塊、面積合計5.4491公頃，前3次標售，申購踴躍計售出13坵塊，僅剩餘1坵塊土地，歡迎全國漁企業(符合水產加工及保藏業、水產品批發業之行業類別）申購，把握難得機會入主全國首座水產專屬產業園，機會相當難得。

嘉義縣過去是傳統的農業縣，工業不興、人口外流、老化嚴重，近年在縣長翁章梁的帶動下，嘉義縣已逐漸改頭換面，成為農業、工業並重的農工大縣，目前除開發馬稠後、大埔美工業區外，還有科學園區、水上南靖、中埔公館產業園區、航太園區等開發，將帶動嘉義多元產業的群聚發展，而水產精品加值產業園區的開發，不僅是農工大縣的一塊拼圖，也會是雲嘉南沿海漁業產銷軸心，絕對值得投資。

嘉義縣沿海養殖漁業發達，虱目魚、台灣鯛、鱸魚、白蝦、文蛤、烏魚及牡蠣等養殖漁業規模都名列全國前茅，是國內重要的漁業產銷節點；尤其布袋鎮新塭地區，沿著台17線道路兩旁，虱目魚加工廠林立，全國至少有六成的虱目魚產品都是在這裡集散，且有台61線濱海快速道路串連各交通網，交通極為便利。

因此，縣府選在這裏開發水產精品加值產業園區，歡迎全國漁企業踴躍申購；相關標售公告及手冊，可在嘉義縣政府網站下載（網址： https://bit.ly/3asiPKb ）。