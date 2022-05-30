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猴痘現蹤23國危機升級！　WHO：對全球公衛構成「中度風險」

▲▼全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

WHO宣佈，已在全球23個「猴痘未流行」國家發現257起確診病例。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）宣佈，已在全球23個「猴痘未流行」國家發現257起確診病例，因此宣布將猴痘對全球整體公共衛生構成「中等風險」，若此病毒發展成人類病原體，傳染給幼兒、免疫系統低下族群，那麼全球風險可能會再升高。

根據《路透社》報導，WHO在29日宣布，猴痘對全球整體公共衛生構成中等風險（moderate risk），並警告此病毒若發展成人類病原體，「再向幼兒、免疫系統功能低落等嚴重疾病風險較高的族群傳播，公共衛生的風險可能會變得更高。」

WHO在聲明中指出，截至26日為止，全球23個非猴痘流行國家出現了257例確診、120起疑似病例，雖然目前沒有死亡通報，但猴痘在幾個非流行國家突然出現，表明過去一段時間內有未被發現的傳染案例，還有近來的傳染圈正在擴大，隨著猴痘在流行與非流行國擴大監測，未來預計會增加更多病例。

猴痘是一種相對較溫和的傳染病，在西部和中部非洲地區流行，它會透過密切接觸傳播，因此目前WHO建議透過自我隔離等方式進行防疫。

目前歐美大部分的病例集中在英國、西班牙和葡萄牙，WHO表示，「到目前為止，絕大多數的確診病例都沒有主要流行國家的旅遊史，現在根據初步數據判定，這些活躍病毒的基因組織來自西非猴痘病毒的支系。」

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