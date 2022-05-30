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為了100萬！淡水2車高速玩命互撞「亮槍逼停」　追13km爆胎才罷休

▲▼淡水爆發飛車追逐，2車沿路相互碰撞，追逐約13公里後停下。（圖／記者游宗樺攝）

▲林男亮槍後棄車逃逸，警方在現場進行拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市一名男子日前與人合夥開公司，並借出100萬元給對方，孰料雙方卻因此爆發債務糾紛，30日凌晨1時許，雙方在淡水區新市一路三段談判，雙方一言不合竟演變成飛車追逐，甚至高速相互推撞，還有人亮槍威嚇。警方到場，發現亮槍的一方先行逃逸，留下債主一車4人，全案將依公共危險罪及槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

據了解，游姓男子（40歲）日前借100萬元給林男（39歲），打算合夥開公司，但雙方卻因此爆發債務糾紛，2人相約在新市一路三段談判，孰料雙方談判破裂，林男竟開著銀色賓士車與游男爆發飛車追逐，雙方一路追逐約13公里，林男甚至一度亮槍威嚇，最終2車爆胎在洲美快速道路停下。

▲▼淡水爆發飛車追逐，2車沿路相互碰撞，追逐約13公里後停下。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼淡水爆發飛車追逐，2車沿路相互碰撞，追逐約13公里後停下。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼淡水爆發飛車追逐，2車沿路相互碰撞，追逐約13公里後停下。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼淡水爆發飛車追逐，2車沿路相互碰撞，追逐約13公里後停下。（圖／記者游宗樺攝）

▲林男的賓士車嚴重受損，警方在車上找到鋁棒。（圖／記者游宗樺攝）

林男停車後隨即棄車逃跑，留下游男與車上3名乘客。警方到場，發現2車車輪均嚴重破損，全車鈑金因相互碰撞變形受損，賓士駕駛座車窗玻璃更碎成蜘蛛網狀。經搜車後，警方在林男車內找到鋁棒，並將游男等4人帶回水碓派出所調查。

警方已掌握林男身份，正全力追緝其下落，同時在現場進行拍照採證。由於涉案的2車涉及飛車追逐，並沿路相互碰撞，警方將依《公共危險罪》偵辦，同時林男涉及亮槍恐嚇，另依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》偵辦。

▲▼淡水爆發飛車追逐，2車沿路相互碰撞，追逐約13公里後停下。（圖／記者游宗樺攝）

▲游男轎車車身鈑金嚴重受損，車上4人並未受傷，已到警局製作筆錄。（圖／記者游宗樺翻攝）

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