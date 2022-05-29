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執行環警監稽查13次　永康警取締160件改裝車

▲台南市警永康分局28日周末夜規劃「環警監」稽查專案，於轄區主要道路執行取締汽機車改裝專案勤務，針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝及交通違規執行取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局28日周末夜規劃「環警監」稽查專案，於轄區主要道路執行取締汽機車改裝專案勤務，針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝及交通違規執行取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

車輛改裝排氣管於道路呼嘯而過，尤其是入夜後產生噪音，嚴重影響民眾生活安寧及睡眠品質，台南市警永康分局非常重視此「改管惡習」，28日周末夜晚上規劃「環警監」稽查專案，於轄區主要道路執行取締汽機車改裝專案勤務，針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝及交通違規執行取締，以維護交通秩序與安寧。

▲台南市警永康分局28日周末夜規劃「環警監」稽查專案，於轄區主要道路執行取締汽機車改裝專案勤務，針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝及交通違規執行取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局28日周末夜規劃「環警監」稽查專案，於轄區主要道路執行取締汽機車改裝專案勤務，針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝及交通違規執行取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局28日周末夜規劃「環警監」稽查專案，於轄區主要道路執行取締汽機車改裝專案勤務，針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝及交通違規執行取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局交通組組長葉敏旭表示，2022年1月至5月止永康分局計規劃執行「環警監稽查」專案性勤務，共計13次，另律定七大所每晚22-06時，於轄區「永大路二段與永明街」等14處，及轄內重要路段及改裝車輛易聚集之熱點，採多點式守望稽查攔檢勤務，並不定時更換執法路段，使有心逃避稽查民眾無所遁形，有效遏止改裝車輛妨礙環境安寧，2022年至今計取締車輛違規改裝燈色及排氣管計有94件、擅自改裝LED強光燈計有35件、在道路以危險方式駕駛者有24件、通報環保署噪音車檢舉網站7件，合計160件。

▲台南市警永康分局28日周末夜規劃「環警監」稽查專案，於轄區主要道路執行取締汽機車改裝專案勤務，針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝及交通違規執行取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局28日周末夜規劃「環警監」稽查專案，於轄區主要道路執行取締汽機車改裝專案勤務，針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝及交通違規執行取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局28日周末夜規劃「環警監」稽查專案，於轄區主要道路執行取締汽機車改裝專案勤務，針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝及交通違規執行取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局分局長甘炎民呼籲，車頭燈光改裝可能造成其他用路人眩光及行車視線致影響交通安全，另違規改裝排氣管產生的噪音易嚴重影響道路周遭住戶、店家與民眾之安寧，而上述違規行為除面臨行政罰鍰外，監理單位及環保局更會召回臨時檢驗，提醒改裝車車主抱持同理心，勿將一時自身的快樂建立在他人的困擾之上而以身試法，民眾如果有發現機動車輛噪音妨害擾寧，行政院環保署已設立專門檢舉網站，可直接採證後，上傳相關採證相片至環保署網頁反映(https://noisecar.epa.gov.tw)，屆時權責主管機關將召回量測噪音，再依噪音管制法查處。

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