上海新天地6月1日恢復營業　但持48小時內陰性證明方可進入

▲上海商業區陸續恢復營業。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海疫情持續降溫，當地知名商業區新天地決定從6月1日起正式恢復營業，但配合防疫，所有進入商場的人員仍必須出示48小時內核酸檢測陰性證明。

上海新天地的石庫門街區、新天地廣場、新天地時尚Ⅰ&Ⅱ、湖濱道購物中心已確定將從6月1日起將恢復營業，營業時間為上午10時至晚間8時。

不過，為了配合防疫，所有進入新天地商場的人員需要配合佩戴口罩、掃「場所碼」或「數字哨兵」、出示48小時內核酸檢測陰性證明、配合測量體溫且體溫正常（<37.3℃）。

上海新天地指出，為積極響應政府復商復市工作安排，新天地將嚴格落實對公區重點區域及高頻接觸區的消毒工作，層層把關，遵循「有序放開、有限流動、有效管控、分類管理」原則，展開商場復工防疫相關措施，為顧客打造安全、安心的購物環境。

另外，上海市政府新聞發言人尹欣29日上午也在疫情防控記者會上宣布，當前，本市疫情形勢持續向穩向好，全市疫情防控正處在向常態化防控轉換的關鍵時期，為統籌推進疫情防控和經濟社會發展，全面恢復正常生產生活秩序，6月1日零時起，進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具的人員，須持72小時內核酸檢測陰性證明。

根據上海市衛健委通報，5月28日，上海新增本土新冠肺炎確診病例29例和無症狀感染者93例，其中18例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，10例確診病例和93例無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例3例和無症狀感染者3例，均在閉環管控中發現。