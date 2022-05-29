尋找老祖宗的智慧！南澳泰雅族人遠來花蓮取經　鑚研骨雕工藝

▲東華大學原住民族樂舞與藝術學士學程副教授王昱心，分享原住民族傳統骨飾文化。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

骨雕藝術對於原住民族而言是個相當特別的領域，為傳承老祖宗的智慧，花蓮市公所開辦原住民族牛骨飾品製作課程初階班，讓學員從熬煮生牛骨開始到鑽孔研磨，做出專屬自己的骨材串珠。

▲▼工藝師指導學員如何將大多數人棄之不用的牛腿骨製作成配戴的精緻飾品。



這項研習課程在花蓮市原住民文化歷史館舉辦，邀請國立東華大學原住民族樂舞與藝術學士學程副教授王昱心和大家分享原住民族傳統骨飾文化，並由暖石心工作室高鄧麗娟、銅門部落工藝師拉比馬沙等講師指導學員如何將大多數人棄之不用的牛腿骨製作成配戴的精緻飾品。





魏嘉賢市長當天前往課堂關切上課情形時他表示，透過老師的講解及實務面的技術指導，可以讓學員了解到牛骨回收再利用，不僅是環保材質，可以做為精緻的花盆，也可以在琢磨之後成為配戴在身上的飾品。透過課程研習，希望學員們能夠發揮多元創意的構思，打造部落的特色，未來也可以將作品在市集販售，提升部落的經濟產值。

▲學員們利用工具聚精會神完成屬於自己的骨雕工藝品。



高鄧麗娟老師表示，有關骨飾的材質，任何部位的骨頭都可以選用，不過腿部的骨頭夠厚，要做為骨飾的取材比較足夠。學員上週已將牛腿骨清理熬煮後切割，再浸泡在雙氧水中，高鄧麗捐指出，這樣可以讓骨材變得白晳。由於有現代工具的輔具，無論是鑽孔切割或研磨都相當方便，而在指導過程裡也會和學員一起探討早期製作手法與現代的不同，藉此來了解老祖宗的智慧。





來自宜蘭縣南澳鄉的彭秋玉是泰雅族人，從事傳統編織教學，從網路上得知花蓮市公所開辦這項課程，立即和學生一起報名。她說，南澳當地也有牛骨或貝珠的配飾，但是規格不多，因此透過這次的課程，希望學會製作過程再帶回南澳，藉由創意發想來設計更多專屬泰雅族文化的牛骨配飾。

