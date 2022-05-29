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向和尚借錢、行動電源遭拒　惡男當街搶化緣袋...得手114元

▲28日晚間台北市忠孝東路4段發生遊民行搶路邊化緣和尚的離譜案例，楊男僅搶走100餘元現金卻觸犯強盜重罪。（圖／記者張君豪翻攝）

▲28日晚間台北市忠孝東路4段發生遊民行搶路邊化緣和尚的離譜案例，楊男僅搶走100餘元現金卻觸犯強盜重罪。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

28日晚間21時許，台北市忠孝東路4段發生一起民眾互搶包包案件，警方獲報後緊急派遣警力到場，發現有兩位民眾互搶東西，據警方調查，一名楊姓街友在路旁打算向陳姓和尚借錢遭到拒絕，雙方發生拉扯，楊男借錢、商借行動電原不成，進而以暴力拉扯對方包包搶奪錢財。

▲28日晚間台北市忠孝東路4段發生遊民行搶路邊化緣和尚的離譜案例，楊男僅搶走100餘元現金卻觸犯強盜重罪。（圖／記者張君豪翻攝）▲28日晚間台北市忠孝東路4段發生遊民行搶路邊化緣和尚的離譜案例，楊男僅搶走100餘元現金卻觸犯強盜重罪。（圖／記者張君豪翻攝）

警方趕到現場發現，陳姓和尚當時在路旁化緣，喝了酒的楊男經過該處，向陳姓和尚借錢、行動電源遭拒，盛怒之下出手搶奪對方財物，雙方發生拉扯，楊男最後將陳姓和尚踹倒、搶走對方的化緣袋及現金114元。

大安警方敦南所轄區警員在周遭搜索，找到兩造，隨即將人帶回偵辦。警方查出陳姓和尚（67歲）當時在化緣，遭楊姓街友（45歲、經查有竊盜、恐嚇、傷害等多項前科）強索金錢、行動電源遭拒，楊由借轉搶，到案後坦承犯行，警方訊後將他依觸犯準強盜罪移送台北地檢署偵辦。

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