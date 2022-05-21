驚人畫面曝！砂石車急剎...泥漿猛烈狂洩　北市東區幹道滿地水泥

記者邱中岳／台北報導

北市大安區忠孝東路、復興南路口，在21日上午9時許，1輛砂石車因遇到紅綠燈號誌變換，竟然緊急煞車，導致車上的水泥沿路散落，所幸現場並未造成人員傷亡，警方事後依規定開單告發，也另通知清潔隊以及消防隊到場，並通知砂石車所屬工班以及水車到場清潔。

警方調查，21日上午9時許，1名41歲的鍾姓男子駕駛砂石車，行經北市大安區忠孝東路、復興南路口，遇紅綠燈號誌變換，前車緊急煞車，因此砂石車也跟著急煞，最後車上的水泥因慣性定律向前傾倒，導致忠孝東路上沿路散落砂石車上的水泥。

▲砂石車駕駛因號誌燈變緊急煞車，造成忠孝東路四段上散滿水泥。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消獲報後立刻趕往現場，發現地上有許多未凝固的水泥，最後要求鍾姓駕駛通知所屬工班，並派遣水車到場協助清潔現場，追查發現雖然砂石車領有合格通行證，最後在90分鐘後清理完畢，所幸當時並未有人車遭到波及。

▲砂石車駕駛因號誌燈變緊急煞車，未凝固水泥倒滿地。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也依《道路交通管理處罰條例》第30條第2款「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」，依規定可處汽車駕駛人新台幣3千元以上1.8萬元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，確切裁罰金額將等台北市交通事件裁決所決定。

▲鍾姓砂石車駕駛因紅綠燈變化，前車要緊急煞車後加速，最後只急煞造成車上水泥狂瀉。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外環保局稽查員也到場，依照違反廢棄物清理法「污染地面、池溏、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物」之規定開單舉發，得處1200元至6千元罰鍰。