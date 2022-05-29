最快6月底「日增1萬↓」　沈政男曝這點最讓人擔心

記者陳俊宏／綜合報導

28日新增8萬835例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，只要人流指數沒有回升，6月可以看到曲線往下走，最慢7月下旬就會低於新增1萬以下，最快則是6月底；其實「共存」相關醫療與公衛措施已漸次到位，目前只剩死亡率最讓人擔心！

沈政男在臉書指出，有人說依美國模型預估，台灣會有多少又多少未成年死亡！然後有人聽了以後趕緊做出解釋，說是台灣醫療如何又如何，不至於如此！歹勢，不是這樣啦。

沈政男說，那個推估是以美國2021年12月以前的疫情為根據，請問Omicron是什麼時候在美國出現？2021年12月中旬，因此那樣的死亡率主要來自舊株、Alpha與Delta，不是台灣目前盛行的Omicron啦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼沈政男認為，最快6月底就會低於新增1萬以下。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

沈政男提到，事實上，美國兒童在Omicron疫情死亡，只占疫情兩年多來的15%-20%，其他都是在先前變種死亡，不相信的話，你看香港兒童死亡率是萬分之一，遠低於那樣的算法，而台灣目前比香港更低，且與紐西蘭相近；現在兒童疫苗大規模進行施打，中重症與死亡率也會繼續下降，家長真的不必太過擔心！

沈政男表示，至於高高齡死亡率漸漸攀升，還是他先前提出的三個來源：黑數、80歲染疫占率與他們的死亡率，壓低死亡率方法，就是讓染疫長者趕緊服用抗病毒藥物！這是目前最重要的防疫工作，拜託大家一起努力！

沈政男指出，至於疫情走勢，只要人流指數沒有回升，6月可以看到曲線往下走，最慢7月下旬就會低於新增1萬以下，最快則是6月底；其實「共存」相關醫療與公衛措施已漸次到位，目前只剩死亡率最讓人擔心！

►本文獲得沈政男醫師授權。