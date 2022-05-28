蘇貞昌喊查辦不實謠言！柯文哲：不害怕怎有家長帶孩子打疫苗？

▲柯文哲針對近期的郭彥均風波發言。（資料照／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

藝人郭彥均日前一篇貼文引起熱議，行政院長蘇貞昌斥責「不實謠言」，會加以究責查辦。對此，台北市長柯文哲批評，若不是因為害怕，怎麼會有家長冒雨帶孩童打兒童BNT疫苗，新聞又怎麼會連續幾週探討兒童的重症、死亡率，蘇院長親自下令調查，將社維法、傳染病防治法變成箝制人民的工具，這是國家機器對人民的壓迫。

郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，指稱目前醫院狀況堪憂，對方還說是「行醫以來最慘的日子」，因為「看到這（麼）多孩子 就這樣走」。

雖然郭彥均的貼文當中，主要是想提醒不要群聚、要保持社交距離，也要好好防疫、愛護每位醫護人員，一起向醫護人員打氣，但文中配上的對話截圖仍引起討論，遭到網友出征。

行政院長蘇貞昌28日表示，這種不實謠言內容近似，都相近團體明顯操作的痕跡，會加以究責法辦，希望國人不要相信假訊息、亂傳未經查證的訊息。

▼郭彥均的貼文遭到全面出征。（圖／翻攝臉書／郭彥均）



對於蘇貞昌的說法，柯文哲28日晚間在臉書上批評，討厭人民發問，甚至將任何對政府的質疑打成「造假」，進而箝制人民發聲，這是國家機器對人民的壓迫。

柯文哲說，若非因為害怕疫情，這幾天怎麼會有這麼多家長冒雨帶孩子打疫苗，若不是恐懼，新聞又怎麼會連續幾週探討兒童的重症率與死亡率。

柯文哲提到，從郭彥均的貼文當中，他看不出來哪裡煽動、造假，只是呼籲保持社交距離、避免疫情擴散，別再給醫護製造壓力，卻被出征到刪文，甚至「蘇大院長」還親自下令調查，將社維法、傳染病防制法變成箝制人民的工具，不能質疑、發問，只能歌功頌德、高呼萬歲。

柯文哲認為，除了這次的事件以外，還有「千千萬萬個郭彥均」，事實不會因為沒有聲音而消失，「＃今天你不說話明天你說不了話。」

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