彰化議長1張圖嗆蘇貞昌　複製31次「很多孩子都走了」：要辦一起辦

▲蘇貞昌下令查辦假消息，許多人出面力挺郭彥均。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

藝人郭彥均日前在臉書分享一段對話，呼籲民眾保持社交距離、愛護每位醫護人員，卻因為對話內容提及「看到這（麼）多孩子 就這樣走」遭到出征，還可能被刑事局約談。對此，彰化縣議會議長謝典林出面力挺，連續喊了31次「很多孩子都走了」，同時標記行政院長蘇貞昌，「要辦一起辦～。」

郭彥均日前在臉書發了一則貼文，指稱目前醫院狀況堪憂，提醒民眾保持社交距離、好好防疫，也要愛護醫護人員，向醫護加油打氣。

不過，因為郭彥均附上的對話截圖當中，有出現「小孩越來越慘」、「他說他行醫以來最慘的日子」、「看到這（麼）多孩子 就這樣走」等話語，因此遭到出征。

▲蘇貞昌下令查辦，謝典林也在臉書連喊31次「很多孩子都走了」，標記蘇貞昌「要辦一起辦」。（圖／翻攝臉書／謝典林）



行政院長蘇貞昌也出面喊話，近期出現這種不實謠言，內容相近類似，且都有相近團體明顯操作的痕跡，會加以究責查辦，國人不要相信假消息，也不要亂傳未經查證的訊息。

郭彥均因為一則貼文遭全面出征，後續也可能被刑事局約談，許多人為此出面力挺，包括民進黨立委高嘉瑜。高嘉瑜認為，幕後有組織的操作，是否造成恐慌值得追查，但個人的心得、感想或分享朋友的看法，應該是言論自由保護的範疇。

對此，彰化縣議會議長謝典林也在臉書貼了一張圖，上方一共寫了31次「很多孩子都走了」。謝典林表示，他英文不好、數學也不好，因此標記了行政院長蘇貞昌，希望院長能幫忙算一下一共出現幾次「很多孩子都走了」，「要辦一起辦～。」

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