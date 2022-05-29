　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彰化議長1張圖嗆蘇貞昌　複製31次「很多孩子都走了」：要辦一起辦

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌下令查辦假消息，許多人出面力挺郭彥均。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

藝人郭彥均日前在臉書分享一段對話，呼籲民眾保持社交距離、愛護每位醫護人員，卻因為對話內容提及「看到這（麼）多孩子 就這樣走」遭到出征，還可能被刑事局約談。對此，彰化縣議會議長謝典林出面力挺，連續喊了31次「很多孩子都走了」，同時標記行政院長蘇貞昌，「要辦一起辦～。」

郭彥均日前在臉書發了一則貼文，指稱目前醫院狀況堪憂，提醒民眾保持社交距離、好好防疫，也要愛護醫護人員，向醫護加油打氣。

不過，因為郭彥均附上的對話截圖當中，有出現「小孩越來越慘」、「他說他行醫以來最慘的日子」、「看到這（麼）多孩子 就這樣走」等話語，因此遭到出征。

▲▼很多孩子都走了31次。（圖／翻攝臉書／謝典林）

▲蘇貞昌下令查辦，謝典林也在臉書連喊31次「很多孩子都走了」，標記蘇貞昌「要辦一起辦」。（圖／翻攝臉書／謝典林）

行政院長蘇貞昌也出面喊話，近期出現這種不實謠言，內容相近類似，且都有相近團體明顯操作的痕跡，會加以究責查辦，國人不要相信假消息，也不要亂傳未經查證的訊息。

郭彥均因為一則貼文遭全面出征，後續也可能被刑事局約談，許多人為此出面力挺，包括民進黨立委高嘉瑜。高嘉瑜認為，幕後有組織的操作，是否造成恐慌值得追查，但個人的心得、感想或分享朋友的看法，應該是言論自由保護的範疇。

對此，彰化縣議會議長謝典林也在臉書貼了一張圖，上方一共寫了31次「很多孩子都走了」。謝典林表示，他英文不好、數學也不好，因此標記了行政院長蘇貞昌，希望院長能幫忙算一下一共出現幾次「很多孩子都走了」，「要辦一起辦～。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「安瓶保養」買一送一，不傷荷包養出水煮蛋肌！

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜憤怒發聲：喪子父母心痛無比　冷言「很多是幾個」不配為人

彰化議長1張圖嗆蘇貞昌　複製31次「很多孩子都走了」：要辦一起辦

聲援郭彥均　蔣萬安提供義務律師團：捍衛台灣言論自由

蘇貞昌喊查辦不實謠言！柯文哲：不害怕怎有家長帶孩子打疫苗？

指揮中心6月起公布邊境鬆綁　經部：朝「縮短7+7」天數規劃

民進黨權力核心7月改組　派系佈局搶2024先機

陳時中戰北市？　綠營：他是防疫象徵「不上場代表防疫失敗」

律師指徐巧芯2件事做錯！怒批「為什麼要說謊」：講這兩句誰敢開單

郭彥均恐遭刑事局約談！高嘉瑜聲援：言論自由保護的範疇

立院法案大清倉　國務機要費除罪下週拚三讀

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

郭彥均貼文10秒19個轉發　蘇貞昌：有操作痕跡要查辦

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

韓國瑜憤怒發聲：喪子父母心痛無比　冷言「很多是幾個」不配為人

彰化議長1張圖嗆蘇貞昌　複製31次「很多孩子都走了」：要辦一起辦

聲援郭彥均　蔣萬安提供義務律師團：捍衛台灣言論自由

蘇貞昌喊查辦不實謠言！柯文哲：不害怕怎有家長帶孩子打疫苗？

指揮中心6月起公布邊境鬆綁　經部：朝「縮短7+7」天數規劃

民進黨權力核心7月改組　派系佈局搶2024先機

陳時中戰北市？　綠營：他是防疫象徵「不上場代表防疫失敗」

律師指徐巧芯2件事做錯！怒批「為什麼要說謊」：講這兩句誰敢開單

郭彥均恐遭刑事局約談！高嘉瑜聲援：言論自由保護的範疇

立院法案大清倉　國務機要費除罪下週拚三讀

女星搜尋「蹣跚注音」驚呆：我文盲？　9成網友一看也答錯

韋德一通電話激出「超神」巴特勒　2010年榜眼直呼他是喬丹兒子

凌峰消失4年近況曝光！　77歲「懂玩抖音」超狂

韓國瑜憤怒發聲：喪子父母心痛無比　冷言「很多是幾個」不配為人

彰化議長1張圖嗆蘇貞昌　複製31次「很多孩子都走了」：要辦一起辦

俄媒：克宮再度考慮攻打基輔　仍冀望烏戰勝利

女星交到「180cm帥天菜男友」　興奮試車結果GG了：落差太大

烏東戰況危急重鎮利曼失守　美援烏「多管火箭」以轉劣勢

台北6間涼麵店人潮不斷　宵夜首選劉媽媽、必比登推薦在士林

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

政治熱門新聞

蘇貞昌喊查辦不實謠言！柯文哲回應了

「要辦郭彥均，連我一起辦！」　她轟蘇貞昌

刑事局恐約談郭彥均！高嘉瑜發文聲援

律師指徐巧芯2件事做錯！怒批：為什麼說謊

柯文哲兒送急診遭批特權　「柯黑」王世堅：敵對也應互相尊重

6月起公布邊境鬆綁　朝縮短7+7規劃

彰化縣議長連喊31次：很多孩子都走了

韓國瑜怒：喪子父母心痛無比　冷言是幾個不配為人

聲援郭彥均　蔣萬安提供義務律師團：捍衛台灣言論自由

趙少康聲援郭彥均　嗆聲蘇貞昌：死幾個孩子才叫多？

郭彥均恐遭究責、焦糖鼓勵染疫沒事　陳沂：造謠是我可以你不行？

陳時中戰北市？　綠營：不上場代表防疫失敗

郭彥均慘了！蘇貞昌斥不實：要查辦

快訊／徐巧芯將提告造謠網友　

更多熱門

相關新聞

聲援郭彥均　蔣萬安提供義務律師團：捍衛台灣言論自由

聲援郭彥均　蔣萬安提供義務律師團：捍衛台灣言論自由

藝人郭彥均日前轉述醫護友人心聲「看到這麼多孩子，就這樣走」，遭到出征，事後雖刪文道歉，行政院長蘇貞昌卻撂話要究責查辦，引來不少網友怒批簡直是箝制言論自由。國民黨立委蔣萬安今（28）日公開聲援郭彥均，並表示願意提供義務律師團協助，捍衛台灣的言論自由。

蘇貞昌喊查辦不實謠言！柯文哲回應了

蘇貞昌喊查辦不實謠言！柯文哲回應了

刑事局恐約談郭彥均！高嘉瑜發文聲援

刑事局恐約談郭彥均！高嘉瑜發文聲援

郭彥均恐遭究責、焦糖鼓勵染疫沒事　陳沂：造謠是我可以你不行？

郭彥均恐遭究責、焦糖鼓勵染疫沒事　陳沂：造謠是我可以你不行？

蔣萬安反問：郭彥均是哪個字說錯了？

蔣萬安反問：郭彥均是哪個字說錯了？

關鍵字：

蘇貞昌郭彥均謝典林

讀者迴響

熱門新聞

上酒店驚見老師陪酒　大二生心碎

館長不忍了！　點名「蘇先生」：從以前就很討厭你

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

許孟哲錄影送急診「被扛上擔架」畫面曝！醫曝診斷結果

安珀赫德花1.8億律師背景超猛！

直擊499之亂！掀翻玻璃櫃搶和牛　防疫品通殺⋯老闆喊賠慘

染疫和感冒「咳嗽差在哪」？醫解答了　痰變2種顏色要小心

蘇貞昌喊查辦不實謠言！柯文哲回應了

三級片女始祖23歲愛女也辣翻！

9成大腸癌「從息肉病變」！3形狀最易成癌　

鄰居家「車庫半開」曝驚人財力　他看呆

解密卡蜜兒誘導詰問　她讚：教科書等級

女友中鏢「身體安慰一發」　他快篩傻：還是陰

童確診高燒出現幻覺！家人網購唾液快篩都陰性

更多

最夯影音

更多
王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」
終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面