5人住防疫旅館「擠1房喝酒開趴」　害飯店被撤銷資格...要賠152萬

▲防疫旅館示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

新冠疫情期間，不少飯店被徵用作為防疫旅館。陳姓等5名男子在去年7月間入住高雄一家防疫旅館，住沒幾天竟然就跑到其中一名王姓男子的房間喝酒開趴，離譜行徑被衛生局查獲後，陳男等5人各被罰了22萬元的罰款，但該飯店卻因此被觀光局撤銷防疫旅館的資格，也損失大筆收入，旅館氣得向陳男等人提告求償700多萬元，但法官僅判賠152萬元。

判決指出，這家位於高雄市三民區的飯店是在2020年9月經高雄市政府觀光局核定為防疫旅館，接受旅客投宿防疫隔離，陳姓、秦姓、詹姓、王姓和黃姓等5名男子在去年7月11日三級警戒、7月18日降二級警戒期間，自土耳其伊斯坦堡返台，先後投宿這家飯店，接受防疫隔離14天。

依照防疫規定，在防疫期間陳男等人不得與他人接觸，但5人卻在7月21日凌晨，聚集其中1名王姓男子的房間，聚會聊天，喝酒開趴，遭到其他房客檢舉。

高雄市政府衛生局查出陳男等5人違反防疫規定，群聚開趴喝酒4小時，依傳染病防治法對5人開出各22萬元罰單，市府也認為飯店管理不確實、無法掌握內部狀況等管理疏失，由觀光局撤銷飯店的防疫旅館資格，包括這5名男子，共82名旅客也必須轉至其他防疫旅館。

飯店認為，因陳男等5人的離譜行徑，才導致飯店營業損失近255萬元，加上商譽受損，要求500萬元精神損害賠償，向陳男等5人提告求償近755萬元。

高雄地院審理期間，5人之中僅陳姓男子出庭辯解，其餘4人未到庭也未以書狀聲明或陳述，陳男辯稱他已被罰22萬元，飯店出現疏失才讓酒類進入旅館，他們5人禁不住誘惑才會聚集飲酒，而且後來接手飯店的業者也是原業者的相關企業，繼續領政府補貼，不應由他們賠償飯店損失。

法官認為，酒店是法人， 無精神上痛苦可言，登報道歉已足以回復名譽，不用賠償500萬精神損失，飯店業者因這5人群聚遭撤銷防疫旅館資格，須退款100萬餘元住宿費給投宿旅客，又無法領政府補助款42萬餘元，判決5名群聚男子應賠償業者152萬多元，全案可上訴。