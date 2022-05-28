　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5人住防疫旅館「擠1房喝酒開趴」　害飯店被撤銷資格...要賠152萬

▲小鹿文娛集團旗下目前共有5間防疫旅館。（圖／小鹿文娛提供）

▲防疫旅館示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

新冠疫情期間，不少飯店被徵用作為防疫旅館。陳姓等5名男子在去年7月間入住高雄一家防疫旅館，住沒幾天竟然就跑到其中一名王姓男子的房間喝酒開趴，離譜行徑被衛生局查獲後，陳男等5人各被罰了22萬元的罰款，但該飯店卻因此被觀光局撤銷防疫旅館的資格，也損失大筆收入，旅館氣得向陳男等人提告求償700多萬元，但法官僅判賠152萬元。

判決指出，這家位於高雄市三民區的飯店是在2020年9月經高雄市政府觀光局核定為防疫旅館，接受旅客投宿防疫隔離，陳姓、秦姓、詹姓、王姓和黃姓等5名男子在去年7月11日三級警戒、7月18日降二級警戒期間，自土耳其伊斯坦堡返台，先後投宿這家飯店，接受防疫隔離14天。

依照防疫規定，在防疫期間陳男等人不得與他人接觸，但5人卻在7月21日凌晨，聚集其中1名王姓男子的房間，聚會聊天，喝酒開趴，遭到其他房客檢舉。

高雄市政府衛生局查出陳男等5人違反防疫規定，群聚開趴喝酒4小時，依傳染病防治法對5人開出各22萬元罰單，市府也認為飯店管理不確實、無法掌握內部狀況等管理疏失，由觀光局撤銷飯店的防疫旅館資格，包括這5名男子，共82名旅客也必須轉至其他防疫旅館。

飯店認為，因陳男等5人的離譜行徑，才導致飯店營業損失近255萬元，加上商譽受損，要求500萬元精神損害賠償，向陳男等5人提告求償近755萬元。

高雄地院審理期間，5人之中僅陳姓男子出庭辯解，其餘4人未到庭也未以書狀聲明或陳述，陳男辯稱他已被罰22萬元，飯店出現疏失才讓酒類進入旅館，他們5人禁不住誘惑才會聚集飲酒，而且後來接手飯店的業者也是原業者的相關企業，繼續領政府補貼，不應由他們賠償飯店損失。

法官認為，酒店是法人， 無精神上痛苦可言，登報道歉已足以回復名譽，不用賠償500萬精神損失，飯店業者因這5人群聚遭撤銷防疫旅館資格，須退款100萬餘元住宿費給投宿旅客，又無法領政府補助款42萬餘元，判決5名群聚男子應賠償業者152萬多元，全案可上訴。

►「安瓶保養」買一送一，不傷荷包養出水煮蛋肌！

ET快訊
20兒童重症「半數有腦炎」　專家解析腦病變機制：有8症狀小心
下個月開邊境！陳時中曝「2大考量」：很快就要宣布
5人住防疫旅館「擠1房喝酒開趴」！　要賠飯店152萬
快訊／大漢橋連環撞！4車撞一團　車流回堵塞爆
快訊／郭彥均轉傳「很多孩子走了」　陳時中：最高罰300萬
快訊／高雄知名景點驚傳溺水！　國中生被救起無呼吸心跳
住院數首次比出院少「空床率達43.2%」　陳時中：新制減輕急
中重症+408！7歲男童「抽搐15分鐘、眼神偏右」腦炎住加護
「6類族群」免費發快篩　約81萬人受惠
快訊／今增127死！再增2男童「腦水腫、腦腫瘤」重症亡
快訊／今本土+80835！　各縣市確診分佈曝
快訊／今增127死！　本土+80835例「73%快篩陽確診」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

游泳教練帶10歲女童包廂嘿咻　辯「以為高中生」法官打臉判刑

夫妻分居還示愛老婆堂妹　夫辯：只是「市調」自己有沒人要

5人住防疫旅館「擠1房喝酒開趴」　害飯店被撤銷資格...要賠152萬

快訊／大漢橋連環撞！5機車撞一團「騎士痛躺地」　車流回堵塞爆

父出意外太難過！醉男持刀情緒激動　員警迅速奪刃制伏

快訊／美濃黃蝶翠谷傳溺水！　國中生被救起命危

討債不成開小貨車撞門「攻堅」砸店打人　桃警逮太陽盟暴力份子

「很多孩子走了」！刑事局追查涉假訊息　不排除約談郭彥均

台中梅川噁變「雙色溪」恐怖影像曝　元凶洗車場重罰至少50萬

通緝犯當車泊族躲警察　高級休旅車為家...這原因讓他栽了

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

柯文哲兒子染疫昏倒　陳佩琪急打119送醫

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

游泳教練帶10歲女童包廂嘿咻　辯「以為高中生」法官打臉判刑

夫妻分居還示愛老婆堂妹　夫辯：只是「市調」自己有沒人要

5人住防疫旅館「擠1房喝酒開趴」　害飯店被撤銷資格...要賠152萬

快訊／大漢橋連環撞！5機車撞一團「騎士痛躺地」　車流回堵塞爆

父出意外太難過！醉男持刀情緒激動　員警迅速奪刃制伏

快訊／美濃黃蝶翠谷傳溺水！　國中生被救起命危

討債不成開小貨車撞門「攻堅」砸店打人　桃警逮太陽盟暴力份子

「很多孩子走了」！刑事局追查涉假訊息　不排除約談郭彥均

台中梅川噁變「雙色溪」恐怖影像曝　元凶洗車場重罰至少50萬

通緝犯當車泊族躲警察　高級休旅車為家...這原因讓他栽了

曾豪駒確診休養　餅總過來人提醒： 多喝水

游泳教練帶10歲女童包廂嘿咻　辯「以為高中生」法官打臉判刑

兄弟一球員快篩陽　呂彥青今歸隊牛棚待命

雲林增購3萬6千劑唾液快篩　每人2劑預計6／2前發完

安珀赫德慌了！「9人陪審團選邊站」對她真實反應曝光　心機1招急拉票

膽小浪貓認識新同伴！見面就成麻吉　「飽滿2粒」卻吸走全網注意

每日更新隱藏版！屏東大啖日本空運關東煮　明太子豪氣拌入烏龍麵

楊丞琳倒吊唱歌「微血管爆裂」！揭9年前演唱會內幕：整臉佈滿紅點

雨彈來襲！氣象局發布大雨特報　1縣市防雷擊強陣風

20兒童重症「近半數有腦炎」　專家解析腦病變機制：注意8大前驅症狀

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

社會熱門新聞

她被公公性侵　夫嗆：報警就離婚

補教業執行長猝死　妻收遺物見偷吃片崩潰

快訊／台61槽車猛撞側翻　南下全線封閉

刑事局追查涉假訊息　不排除約談郭彥均

即／高市衛生局員工墜樓慘死！地面留下大片血跡

確診男提早21hr自動解隔　酒駕被攔還嗆警

徐巧芯「這句話」讓基層員警憂秋後算帳

雨夜迴轉擊落22歲騎士　他腦部重創躺地顫抖

三寶駕駛突衝出迴轉　騎士閃不過成冤魂

徐巧芯違停事件　警方「被迫」公布密錄器畫面

國手遭撞癱求償1152萬　「沒靠右騎」僅獲賠193萬

即／高雄住宅大樓火警　1男子無生命跡象

他設監視器看孩　卻目擊妻吻家教

即／台61線南下50.6K 化學車翻覆

更多熱門

相關新聞

12億飯店沒賣掉另謀出路　每年爽收1320萬

12億飯店沒賣掉另謀出路　每年爽收1320萬

在台中市場出售至少3年的「馥品大飯店」，位於台中北區中清路、漢口路之間，據實價登錄揭露，3月時該棟飯店以每月租金110萬元出租；加上北平路一段的原「永悦商旅」，3月也以月租金150萬元出租「承攜行旅」，這2筆百萬級別租賃價格就佔北區今年度租賃總和的一半。

防疫旅館不夠用！　明起入境移工「免同地點」自主健康管理

防疫旅館不夠用！　明起入境移工「免同地點」自主健康管理

重回戰場不後悔　退休護理師進駐防疫旅館救人

重回戰場不後悔　退休護理師進駐防疫旅館救人

墨國飯店「瘋狂掃射」11死　15蒙面人狂轟50多槍

墨國飯店「瘋狂掃射」11死　15蒙面人狂轟50多槍

「飯店包月1萬3」過來人狂讚！員工再曝貼心服務

「飯店包月1萬3」過來人狂讚！員工再曝貼心服務

關鍵字：

防疫旅館喝酒開趴飯店撤銷資格提告求償

讀者迴響

熱門新聞

朱芯儀乳癌切除！老公「曝最新病況」哭了：

女星墜河慘死大逆轉！爆「死前被逼賣身拍裸照」

福原愛掰了！「22歲台灣桌球正妹」超仙顏值紅爆PTT

強尼戴普、安珀赫德「延長加賽」

她被公公性侵　夫嗆：報警就離婚

現場「安珀警報」巨響打斷法庭

為何租屋大多「限女」？內行曝背後原因

接體員大師兄回火葬場支援2周　網友曝光真面目

律師酸安珀赫德：人生代表作

郭彥均慘了！蘇貞昌斥不實：要查辦

「要辦郭彥均，連我一起辦！」　她轟蘇貞昌

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

陽台見龜屍殼有咒文！他掀開傻眼

滷味闆娘怒「太多人外送騙餐

快訊／今暴增127死「再創新高」　本土+80835

更多

最夯影音

更多
柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤
安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面