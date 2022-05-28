20兒童重症「近半數有腦炎」　專家解析腦病變機制：注意8大前驅症狀

▲新冠疫情，醫院採檢人員。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內兒童重症累積通報20例，當中9人出現腦炎，而且因為腦炎死亡已有5人。兒童感染科權威邱南昌今（28）日特別解釋新冠肺炎導致腦部病變致病機制，包含病毒直接侵犯、細胞激素風暴、血管內皮細胞受傷、其他器官受損導致代謝異常；，並細部解釋8大腦炎前驅症狀，提醒家長注意。





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▲台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌說明。（圖／指揮中心提供）

台灣兒童感染症醫學會理事長、馬偕兒童醫院醫務部主任邱南昌今日出席疫情記者會中說明新冠肺炎導致腦部病變致病機制，他說，病毒直接侵犯比較難以驗證，至於細胞激素風暴是病毒感染免疫系統過度反應，傷害很多器官組織，包含神經系統在內，看起來可能是最重要機制。

此外，這個病毒可能傷害血管內皮細胞，受傷時有東西從血液滲出，引起腦水腫；其他器官組織受到傷害，影響代謝，會導致腦部進一步受傷。邱南昌強調，腦部病變不一定是單一一種機制，是有其多樣性，可能多種機制同時存在，最重要還是提醒家長，哪些情況要特別小心。

▲指揮中心5/28說明COVID-19腦部病變致病機制。（圖／指揮中心提供）

指揮中心已經提出兒童腦炎重症八大前驅症狀，若出現體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩等重症前驅症狀，與任何非兒童單純性熱性痙攣可解釋的腦病變病徵時，建議應住院或立即轉診至新冠病毒重症責任醫院。

邱南昌解釋，一般孩童發燒體溫很少超過41度，如果超過41度，代表體溫調整中樞出現問題。但也不是沒有41度就不用小心，如果發燒時間持續比較久還是要注意。

其次，腦部受傷害就可能出現意識不佳、持續昏睡狀況，如果一個人正在發燒就會比較想睡、意識不好，退燒之後意識可以恢復，反應恢復正常，就相對不用太過份緊張。

▲兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

邱南昌也提到，持續頭痛方面，主要是大一點的小孩比較容易表達，持續嘔吐則可能是腦壓上升，這和一般腸胃嘔吐不同，在不吃東西的時候也會有嘔吐現象，就要多加小心。

至於肌躍型抽搐，邱南昌指出，這個情況在腸病毒71型流行時有發現，因為腦幹上端受到刺激，就很像快入睡時大肌肉群會出現比較明顯大抖，只抖一下不用緊張，但如果持續出現就要小心。

邱南昌說，一般抽搐如果時間久要尤其小心，小孩子會有熱性痙攣，急速發燒時，很快出現抽搐情況，這種熱經攣又有區分，如果是對稱性的全身性發作，發作時間很短，不要超過15分鐘，這種簡屬於單型，一般而言預後很好；但如果抽搐情況時間比較久，失去意識持續沒有恢復又發作，超過30分鐘就要特別小心，或者發作時單側比較明顯，都要列入特別注意，要趕快給醫師判斷。

至於步態不穩，問題發生在後腦杓有時會影響到小腦、腦幹，此時就可能會出現，請所有家長特別注意這幾件事情。

▲指揮中心5/28說明兒童神經急性照護重點。（圖／指揮中心提供）