疫情高原期到！醫估18歲↓染疫「至少320人死亡」　80萬未成年將確診

▲兒科醫師推估，18歲以下族群，將來會有80萬人染疫。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／台北報導

兒童重症比例增加，根據指揮中心最新資料，台灣今年已有18名兒童重症，8人死亡。台灣疫情進入高原期，兒科醫師根據美國數據推估，國內18歲以下兒童、青少年族群，將有80萬人染疫；中重症約2～6萬；死亡數約320～840人。並公布3大高風險族群，提醒家長應注意7大警訊，如抽搐、持續腹痛、嘔吐等。

衛福部疾病管制署今舉行「兒童新冠病毒感染警訊症狀與急診處置」線上研討會，邀請兒科醫師討論兒童新冠病毒感染警訊症狀與急診處置。台中榮總兒童心臟科主任詹聖霖根據美國研究數據指出，國內小於18歲的人口約400萬，推估將有80萬人染疫。

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詹聖霖提出2種估算模式，第一種是80萬人有4萬人中症、1.6萬人重症。其中約有1.5%會死亡，換算下來約為840人；第二種是8萬人有症狀前往急診，其中1.6萬人住院、3200人重症，320人死亡。即中重症人數落在2萬～6萬人間，約320～840人死亡。

詹聖霖也提到，美國CDC於2022年2月做大規模檢測發現，約有75%的0～17歲兒童和青少年，對病毒血清呈現陽性反應，「表示染疫的人其實更多，且大多是無症狀的。」不過他也強調，因疫苗和藥物的關係，國內面臨的中重症病人會比預估數字少。

▲醫師推算，未來兒童、青少年死亡人數約落在320～840間。（圖／翻攝疾管署直播）

至於Omicron是否會比之前的變異病毒嚴重？詹聖霖也分析，Omicron雖然傳染力強，感染數及住院數也增加，但需要重症照顧和呼吸治療的比例，其實和過去差不多，「5～11歲中重症比例差不多，死亡個案也都很少，也就是說，兒童感染Omicron並沒有比較嚴重。」

根據美國統計，5到11歲的死亡率其實最低，反倒是1歲以下嬰兒和12歲以下青少年併發重症及死亡的風險較高。詹聖霖指出，研究發現，未接種疫苗的5～11歲兒童，住院率是有接種疫苗兒童的2倍；未接種的青少年則有較高的住院率和較多需要重症加護治療。

針對許多家長猶豫孩子施打疫苗恐有「心肌炎」的嚴重副作用，詹聖霖也說，心肌炎發生機率為萬分之一，但沒施打疫苗會有千分之一機率染疫，染疫後病毒可能會侵犯心血管系統，還有心包膜炎、心臟衰竭、肺栓塞、心肌梗塞等威脅，相較之下仍建議施打疫苗。

詹聖霖也提到，有免疫不全狀況，以及糖尿病、肥胖、心血管疾病、早產兒等，都是較容易併發中重症的高危險族群，應多加注意。

詹聖霖提醒民眾注意「兒童防疫733」，包括7大警訊，如持續發燒或高燒、昏睡或活力不佳、呼吸困難、持續胸痛或胸悶、肢體冰冷或蒼白／發紫、抽搐或行為異常、持續嘔吐／頭痛或腹痛。3大族群如具潛在疾病、未打疫苗、1歲以下；3大防護如戴口罩、勤洗手、打疫苗。