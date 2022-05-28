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別讓孩子吃止痛藥！打疫苗前「4大NG行為」曝　確診過要隔3個月

▲▼台北市兒童BNT疫苗開打,新冠肺炎,本土疫情,疫苗接種,新冠肺炎疫苗,輝瑞兒童BNT疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,BNT兒童疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,緩打潮,疫苗覆蓋率,中重症,共存,清零,5-11歲兒童,mRNA。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師指出，施打疫苗有助於減少兒童重症機會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／綜合報導

截至目前為止，國內今年已有8名兒童染疫死亡，其中有5位併發腦炎重症；兒童確診比例逐漸增高，許多父母在「打不打疫苗」間猶豫徘徊，打了怕副作用、不打又怕染疫重症，十分苦惱。面對家長的憂慮，重症科醫師黃軒也提出疫苗接種的建議及4大NG行為，提供家長參考。

黃軒今在臉書表示，許多父母一直在詢問孩子是否應接種疫苗，為此，他也整理家長常見的疫苗疑慮。他認為，台灣家長應儘快帶5歲以上小孩打疫苗，因COVID-19會引發重症和死亡「而疫苗是目前世界公認『免重症、免死亡』的最佳工具。」

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▲▼黃軒分享6可以、4不可以的兒童疫苗接種建議。（圖／翻攝自黃軒臉書）

▲黃軒分享6可以、4不可以的兒童疫苗接種建議。（圖／翻攝自Facebook／黃軒醫師 Dr. Ooi Hean 

黃軒也點出4項疫苗接種的NG行為：

1. 黃軒表示，有家長在打疫苗前，會先讓小孩吃止痛藥，但其實這是錯誤的行為。

2. 別忘記小孩打了幾針疫苗！黃軒指出，目前是以打滿2劑的基礎劑量為主；指揮中心建議，兒童及青少年兩劑接種間隔以12週為原則。

3. 「小孩確診過，剛康復又急著想帶去打疫苗」也不對，依據CDC指引，確診至少3個月後，才要施打疫苗。

4. 千萬別在孩子仍發燒的情況下帶去打疫苗！黃軒提醒，別因為預約時間到，就急著讓孩子吃退燒藥後帶去打疫苗。

此外，黃軒也建議家長，打疫苗前除了可和孩子分享接種可增強免疫力外，也應事前告知醫師小孩的過敏病史和藥物，並討論疫苗接種問題和疑慮。務必記得小孩預約疫苗接種的時間，方便自己和公司請假，並和醫護人員確認，疫苗接種的廠牌、劑量、部位。

黃軒最後也提醒，接種COVID-19疫苗後，仍應落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。

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