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台東防疫包改惜福包！5／28起發放　中低收入戶有補助

▲▼台東縣府以5月27日確診者基準日，28日起將有條件改發惜福包。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣府以5月27日確診者基準日，28日起將有條件改發惜福包。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

因應中央確診判讀方式的改變，台東縣政府防疫包自28日起將回歸實物銀行救助模式，主動針對縣內中低收老人、獨居中高風險及領有身心障礙生活補助、兒少脫貧、近貧戶等行動不便者發送TT惜福箱，並透過各鄉鎮市公所等單位主動發送，不再針對居家照護者發放。

縣府社會處表示，自今年4/1恢復發放台東TT守護包給隔離者及確診者，在各鄉鎮公所及村里長協助下，累計至昨日已發放8528份。考量中央防疫政策變化，縣府決定以5月27日確診者基準日，28日起將回歸原有縣內實（食）物銀行救助模式，並自6月1日起將針對行動不便的中低收老人、列冊中高風險獨居老人、領有身心障礙生活補助、遊民、兒少發展帳戶脫貧家戶等，主動透過全縣16個鄉鎮公所及社福中心等21處實物銀行分行，主動發送「TT惜福箱」，每戶1箱，不需要提出申請，預計將可照顧3500戶近貧、中高風險獨老及中低老人、身障、脫貧兒少等家戶。

▲▼台東縣府以5月27日確診者基準日，28日起將有條件改發惜福包。（圖／台東縣政府提供，下同）

另外，因疫情影響弱勢家庭甚鉅，縣府3月起配合中央政策針對低收、中低收配合中央發放每人每月750元、500元福利措施。亟需支持之家庭、民眾可透過各分行或縣府及民間團體等社福人員評估及轉介，相關流程可逕至台東縣政府社會處網站查詢。

如有家戶遭遇急難導致經濟陷困，政府會循現有急難救助管道，經評估予以協助，民眾可透過各鄉鎮公所詢問或洽社會處社會救助及社工科（089-342492轉212）、台東縣實（食）物銀行洽詢關懷專線089-338112。

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