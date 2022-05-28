陳亭妃指紓困放生小黃大巴司機　蘇貞昌：錢花在刀口上

記者陳家祥／台北報導

本土疫情延燒，政院推出的345.6億紓困振興預計9月實施，但旅行業擔心撐不到領救命錢，有立委陳亭妃則認為遊覽車跟計程車駕駛被放生，呼籲行政院再研擬放寬。對此，行政院長蘇貞昌說，今年沒有禁止內用也沒有禁止活動，只是民眾自主健康管理少到群眾聚集的地方、餐廳，因此針對受衝擊的餐飲、觀光以及像遊覽車，給予適度的振興。

蘇貞昌表示，政府對於整個防疫以及對相關受衝擊民眾的照顧，都是經過各種分析，一步一步都是要把錢花在刀口上，「這次的情形跟去年、前年大大不同，去年、前年有禁止內用、禁止相關聚會活動，今年則是呼籲大家正常生活」。

蘇貞昌強調，今年沒有禁止內用也沒有禁止活動，只是在這期間有民眾自主健康管理，少到群眾聚集的地方、少到餐廳，以至於餐飲業受衝擊，但是出口還是暢旺，製造業還是非常正常。

「所以我們針對受衝擊的餐飲、觀光以及像遊覽車，給予適度的振興。」蘇貞昌說，這些做法可以看到，餐飲業已經有1萬8千多家來申請，還有餘額我們繼續照顧；觀光遊覽車也有7萬多輛次，都可以來照顧。

蘇貞昌說，從國外疫情發展的經驗，走過了高峰期後，民眾正常生活會有很大的風潮，大家一起來把防疫成功，很快會恢復，就像過去在經過一段期間後，餐飲、旅宿又好起來，我們非常期待。