台3線阿婆灣大執法　超速越線無照都來了...一週取締109件違規

▲▼ 台三線阿婆灣大執法 。（圖／嘉義縣警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義臺三線中埔澐水至大埔路段風景秀麗，道路蜿蜒，尤其312公里處的「阿婆灣」，因前幾年人稱「大埔阿嬷」疾言勸阻飆車過彎而頗負盛名，至今仍然吸引大量重機車友到此一遊，卻也導致交通傷亡事故頻傳。



有鑑於重機族群利用臺三線阿婆灣路段試車、練車，且飆速追焦熱度未減，為有效防制車禍傷亡憾事一再重演，嘉義縣警察局自即日起展開大執法，除在地轄區中埔分局整合沿線各分駐(派出)所嚴密佈署交通稽查警力外，並由警察局交通隊、保安隊於假日實施重點支援，決意強力遏制山區道路飆速壓車歪風，導正不當駕駛觀念與習慣，防止臺三線成為重機及青少年族群的競技遊戲場。

警方將於澐水及大埔兩端加強攔查，並配合監理、環保機關密集實施「監、警、環」聯合稽查，查察偽(冒)用牌照、改裝車輛、無照(或越級)駕駛等違規(法)人車，未成年無照駕駛除當場查扣車輛外，並追究家長責任及通報校外會列管輔導。



考量「追焦手」快拍取景易誘發或助長飆速、耍帥行為，往往成為違規、肇事熱區，警方將鎖定追焦熱點，不定時編派勤務加強取締違規，對於任意闖越道路攝影，危害行車安全者，依違反行人路權規定予以告發。

為了將「點」的防制擴大為「線」的防制，警方亦一改過去定點攔查取締的方式，將派遣巡邏、警備車輛密集巡航，並於行進間錄影蒐證，取締跨越雙黃線、逆向行駛及不當連續超車等違規；另針對容易超速肇事路段，運用「移動式雷達測速器」、「手持式雷射測速槍」加強落實速度執法，以達到「降速減害」的效果。



除交通稽查行政作為以外，對於嚴重飆速、逼車、競速等危險行為，或涉有提供獎勵酬金、競賽、賭博(盤)等情事者，將蒐證依刑法公共危險等罪究辦，嚴懲不法，絕不輕縱。

過去一週以來，警方已在臺三線阿婆灣前後路段取締超速44件、跨越雙黃線39件、無照(越級)駕駛4件、逆向行駛3件、危險駕車2件、違規使用牌照1件及其他違規16件，另與環保局聯合稽查取締噪音2件。

嘉義縣警察局強調，取締開罰並不是交通執法的目的，臺三線永遠歡迎車友們來嘉攬勝，但期許以悠遊慢活的態度與素養，還給山林應有的寧靜與閑適，深度品味內山公路的美麗風光。