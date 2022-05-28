俄軍「炸彈之父」狂轟20秒影片曝！　烏克蘭急求北約武器對抗

russia uses Heavy Flamethrower System TOS-1 MLRS against our Warriors. They destroy everyone even in the trenches.

But the West still lingers.

We urgently need M270 MLRS or M142 HIMARS to save the lives of #Ukrainian soldiers and stopping the #russian attack.#ArmUkraineNow pic.twitter.com/xLlDrHeNQP — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 26, 2022

記者崔子柔／綜合報導

俄羅斯在烏克蘭境內使用俗稱為「炸彈之父」的真空彈（thermoboric weapon），近日一段由無人機拍下俄軍使用TOS-1火箭炮的影片曝光，驚人的爆炸威力讓人看了怵目驚心，烏克蘭則急求武器協助，好讓他們進行反擊。

烏克蘭內政部長幕僚格拉申科（Anton Gerashchenko）在推特PO出一段20秒的影片表示，這炸彈摧毀了所有人，包括在戰壕裡的士兵，他們急切需要M270多管火箭系統或M142高機動性多管火箭系統來挽救烏軍性命，阻止俄羅斯的攻擊。

烏克蘭國防部也PO出同段影片指出，「這是21世紀規模最大、最恐怖的戰爭的樣子，烏克蘭準備做出反擊，我們急迫需要北約式的多管火箭系統」。

▲烏克蘭武裝部隊軍人在頓內茨克附近一個砲兵陣地休息。（圖／路透）



真空彈舊稱「燃料空氣炸藥」（FAE），為人類史上最強大的非核武器之一，引爆前會向空中擴散細小的碳金屬顆粒，爆炸時吸入周邊氧氣，產生高溫及較傳統炸藥持續更久的衝擊波，能夠瞬間導致敵軍肺部破裂，受到《日內瓦公約》明文禁止，因此使用這種武器可能被視為戰爭罪。