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烏東戰事進入「最慘烈階段」　澤倫斯基稱須與俄和談

▲▼巴克馬特。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏東戰事進入最慘烈階段。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

烏克蘭官員表示，烏東戰事已經升高到開戰以來最激烈階段。烏克蘭總統澤倫斯基指出，烏國必須面對現實與俄羅斯和談，這可能是結束戰爭的必要手段。

● 澤倫斯基：烏克蘭須面對現實與普丁和談

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭並不渴望與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）對話，不過烏克蘭必須面對現實，這可能是結束戰爭的必要手段。

澤倫斯基在針對印尼智庫的演說中表示：「有些事情需要和俄羅斯領導人討論。我不是說我們的人民渴望與他對話，但我們必須面對自己親身經歷的現實。」

▲▼哈爾科夫(Kharkiv)居民區上空冒出濃鹽。（圖／路透）

▲哈爾科夫(Kharkiv)居民區疑似遭受砲擊，上空冒出濃鹽。（圖／路透）

● 烏東戰事進入最慘烈階段 哈爾科夫遭新一輪砲擊

烏克蘭表示，烏東戰事已經升高到開戰以來最激烈地步，包括戰略城鎮在內，當地多個巿中心遭到俄羅斯軍隊兵臨城下。俄軍同時對烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）重新展開砲擊。

哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleg Sinegubov）表示，俄方對哈爾科夫展開新一輪砲轟，造成9人喪生。俄方之前作戰失利後，許多當地居民本來已重返家園，他們的生命財產再度遭到威脅。

●俄軍攻擊烏克蘭中部軍事設施 約10死30多傷

烏克蘭國家衛隊地區負責人科爾班（Gennady Korban）說，俄羅斯軍隊清晨攻擊烏國中部城市第聶伯羅（Dnipro）一座軍事設施，造成約10人死亡，30多人受傷。

科爾班告訴烏克蘭媒體：「伊斯坎德（Iskander）飛彈早上擊中一個國家衛隊訓練中心，有人喪命。不幸的是，約有10人死亡，30至35人受傷。」

● 俄軍猛轟烏東頓巴斯地區 澤倫斯基指控種族滅絕

烏克蘭軍方表示，俄羅斯軍隊砲轟烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區超過40個城鎮。澤倫斯基指控俄國在頓巴斯地區執行「明顯的種族滅絕政策」。

他在例行電視演說中表示：「所有這一切，包括驅逐我國人民和大規模屠殺平民，都是俄羅斯在執行明顯的種族滅絕政策。」

▲▼小麥。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯封鎖烏克蘭糧食出口，引發國際糧食危機。（圖／達志影像／美聯社）

● 準北約統帥暗示 打通烏克蘭糧食輸出需美軍介入

有望接任北約（NATO）盟軍最高統帥的美軍將領卡沃里（Christopher Cavoli）警告，俄國封鎖烏克蘭糧食輸出，恐助長世界各地恐怖分子網絡，可能需要美國軍事介入以確保全球糧食市場不發生動盪。

美國高階國防官員表示，由於俄羅斯封鎖烏克蘭港口，讓烏國數千萬噸糧食無法運出，德國正設法藉由鐵路將那些糧食運送出去。

克里姆林宮表示，總統普丁在電話中告訴義大利總理德拉吉（Mario Draghi），俄國準備為緩解國際糧食危機提供協助，但前提是西方要解除對俄制裁。

● 俄擬提高下產季穀物出口 破紀錄俄油輸往中印

莫斯科對烏克蘭發動軍事行動正加劇全球糧食危機，俄羅斯當局今天表示，正計劃在下一產季提高穀物出口量。

此外，財經媒體報導，西方國家紛紛限制俄羅斯石油進口之際，巨量俄油仍在海上運輸，其中輸往印度及中國的數量更是打破過往紀錄。

● 俄羅斯外長指控西方 對俄國人民及文化全面宣戰

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指控西方國家，對俄羅斯以及俄羅斯人民和文化「全面宣戰」。與此同時，俄羅斯正在烏克蘭推進軍事行動。

克羅埃西亞因為俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動而驅逐俄國外交官和大使館工作人員後，俄方表示，將驅逐克羅埃西亞駐俄大使館5名人員。

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