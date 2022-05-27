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嗑完鹹水雞「舌頭刺痛→喉嚨痛」　他3天後快篩陽：生不如死

▲吞東西卡卡示意圖,喉嚨痛。（圖／記者嚴云岑攝）

▲原PO形容，喉嚨痛到生不如死。（示意圖／記者嚴云岑攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（27）日本土確診飆9萬4808例，死亡126例，雙創新高。一名確診男網友哀號，吃完鹹水雞隔天，舌頭開始刺痛，接著變成喉嚨痛，但快篩都是陰性，到了第三天快篩陽，讓他崩潰不已。

一名男網友在PTT的Gossiping板表示，上禮拜天（22日）晚上買鹹水雞當晚餐，隔天（週一）早上起床，卻發現舌頭刺刺的感覺，「要一直喝水，以為味精中毒，但是感覺是以前味精的數倍」，到了下午變成喉嚨痛。

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到了周二，原PO崩潰直呼「喉嚨也好痛，上班生不如死」，但快篩卻都是呈現陰性，直到週三才驗出兩條線。

對此，原PO分享確診症狀，「舌頭會怪怪的、喉嚨爆痛、疲倦然後又喉嚨痛、精神很差、偶爾來點鼻水小咳嗽」，期間除了喝微冰椰子水有舒緩一些，還有服用普拿疼與新冠一號。

底下網友熱議「喉嚨痛3天+發燒咳爆路過」、「我也沒發燒，但吞口水好痛」、「我舌頭感覺腫腫的，喉嚨痛怎麼驗都陰性」、「鹹水雞有毒嗎」、「聽到身邊很多確診都是先喉嚨痛，但快篩陰」、「不敢吃鹹水雞」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）

本站報導《確診狂冒7症狀「能吃、不能吃食物」終極懶人包！營養師認證》，營養師李婉萍指出，在營養學上，吃冰涼食物有助鎮靜消炎，能舒緩喉嚨痛症狀。

►喉嚨痛不適合：喉嚨痛可以吃甜，但不要吃酸，有些人會因刺激胃酸，導致胃酸上湧而加劇喉嚨不適，如柳丁汁就不建議。另外，太熱的熱湯，容易燥熱、上火的食物也不要吃，例如堅果類及餅乾。

►喉嚨痛可以吃：冰飲如冰牛奶、冰蜜豆奶、豆漿、菊花茶、椰子水、香蕉牛奶，甜點類可以吃優格、奶酪、冰淇淋、布丁，也可以泡高蛋白粉，覺得不好喝還可以加牛奶。

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

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