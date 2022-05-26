「快篩陽=確診」4大注意事項！　羅一鈞：到醫院別直接衝進去

▲民眾於松山機場篩檢站接受PCR採檢。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

快篩陽性經醫師診斷後確診今（26）日上路，醫療應變組副組長羅一鈞重申4大就醫注意事項，若以視訊診療時，應是先將寫上姓名與日期的檢測卡匣與健保卡放在一起拍照，親自到醫院或診所確認時，也要避免搭乘大眾交通工具，並主動告知自己是快篩陽性個案，並遵循院所規劃的動線與流程。

羅一鈞另提醒，快篩陽性個案到醫院或診所時不要直接衝進去，而是應先告知院方並遵循動線看診。等待看診時，應避免與人交談、外食，也不要到美食街用餐，避免造成風險傳播。而今天上午看起來秩序良好，各醫療院所動線也十分順暢。

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▲全民「快篩陽=確診」，指揮中心公布用快篩陽就醫注意事項。（圖／指揮中心提供）

自今年1月以來，本土疫情已破百萬例，為舒緩急診醫療量能、加速確診者領藥速度，指揮中心宣布今起全民適用「快篩陽性即確診」，屆時民眾持快篩陽證明就可經醫師診斷、確診並領藥。

醫福會執行長王必勝在臉書寫道，上午部立台北醫院開出4線醫師看診開藥，2線待命因應人潮；松機三總開出6線看診開藥，1線待命加入。兩邊服務速度都很順暢，目前現場排隊等候時間短、秩序佳，估計現場來的民眾仍有做PCR需求的大約一成左右。其他全國各縣市篩檢站的回報狀況也都正常，部屬醫院急門診也運作正常。

雖然北北基桃設有9處大型篩檢站，但王必勝仍表示，民眾快篩陽性後，優先推薦運用基層診所的視訊或實體看診完成確診程序。這樣除了可以同時開藥，也可以讓基層診所醫師接續後面的確診者居家照護，是「一條龍」的方便服務。此外，全國300多處社區篩檢站，以及醫院新冠急門診，也可以提供民眾利用。