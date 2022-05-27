不爽被指為「綠網軍」！PTT創世神杜奕瑾怒告名嘴謝寒冰　結果出爐

▲杜奕瑾不滿被指為「綠網軍」，怒告名嘴謝寒冰。（圖／記者姚惠茹攝）

記者陳韻如／台北報導

名嘴謝寒冰在電視節目上批評網路論壇PTT創設人杜奕瑾，指他涉及親綠寫手林瑋豐PTT反串被抓包事件，內容提及，「杜奕瑾也是個綠的…bj26bj（林瑋豐）跟他相關的帳號，也就是他的分身至少十幾個，都被人家抓出來」等，遭杜奕瑾提告妨害名譽，並要他登報道歉。士林地院審結，認定謝寒冰所述事實並無顯然背離，因此判杜奕瑾敗訴。

據悉，全案因林瑋豐用了「bj26bj」帳號在PTT發文，並且批評「疾管家」APP，隨後又在個人臉書上發文鼓吹網友移除或封鎖衛福部疾管署帳號，事後被抓包是反串，引發網友熱議。杜奕瑾事後也在個人臉書上發文寫下評論，「用『自己帳號』反串，然後指控...後自爆反串，這個算是網軍嗎？我是沒有看過這種全裸的網軍...也不懂怎麼回事」。

然而，謝寒冰見狀後，卻在中天新聞的YouTube節目「大新聞大爆卦」上大肆批評，指杜奕瑾也是個綠的，「bj26bj跟他相關的帳號，也就是他的分身至少十幾個，都被人家抓出來，所以杜奕瑾你是裝白癡嗎？你會不知道這件事情？你們都是一丘之貉...從頭到尾這一條龍產業就是他們弄出來的」

對此，杜奕瑾認為自己名譽受損，且指稱謝寒冰所述與事實不符，導致他被大眾誤認為是網軍的一員，因此要求謝寒冰賠償他1元，以及《中國時報》版頭以14號字體刊登道歉啟事。





▲謝寒冰。（圖／ET資料照）

庭審時，謝寒冰辯稱，杜奕瑾被鄉民稱為佈告欄創世神，長期在網路享有高知名度與話語權，也是媒體經常報導的對象，為公眾人物，其所發表的貼文，卻意圖為林瑋豐撇清與網軍的關係，根本就是在帶風向，而這本來就也是可受公評之事。

謝寒冰還稱，針對「一丘之貉」的評論，是因為杜奕瑾、林瑋豐均是民進黨的支持者，為同一類人及同一種意識形態，但他並未指控杜奕瑾就是「網軍」，因此請求法官駁回杜奕瑾之訴。

法官審理後認為，杜奕瑾確實是知名人士，經常在網路上發表言論，對於網路上及社會大眾的檢視評論，本因家以容忍，且林瑋豐事件涉及混淆重要防疫資訊、製造社會對立，嚴影響防疫政策宣導、營造對立氣氛，杜奕瑾對此發表的貼文自然屬於可受公評之事。

另外，法官認為，謝寒冰的言論也只是在表達意見，並非傳述事實，縱使謝寒冰的評論內容並非全部為真，但與主要事實並非顯然背離。

此外，杜奕瑾不滿被說成是綠的，但過去他在民進黨執政期間，確實有擔任政府為主要股東之中華電信股份有限公司獨立董事、文化部文化內容策進院董事職務等等，且PTT上也有用戶發言稱，「杜奕瑾是民進黨支持者」、「高雄市長選舉公開支持陳其邁」，法官因此認為謝寒冰所述並非片面、無端，最終判定謝寒冰無罪。全案可上訴。