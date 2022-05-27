唾液快篩「只能驗到Ct24以下」　陳時中：不考慮免費發給0~6歲童

記者嚴云岑／台北報導

0至6歲孩童到藥局領5支免費快篩新制6/1起上路，曾經購買過實名制快篩的孩童父母，仍可再免費領取一次快篩試劑，但不考慮發放唾液快篩。

指揮中心另公布第二輪快篩實名制規劃，指揮官陳時中表示，規劃在六月第二週上路，但還要看前面幾天幼兒免費快篩領取情況。

陳時中下午在記者會上補充，符合領取資格的只有124萬人，第二輪實名制預計在六月「第二週以後」開賣，呼籲第一輪還沒買的趁5月底前先買，6月第一週就讓給爸媽幫幼兒領取免費快篩。

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▲6/1起「0-6歲免費領快篩」！指揮中心公布細節。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，截至5/27累計售出912萬5456份快篩，合計4500萬多份劑次，另提供1500萬劑次公費快篩，「市場上應該夠」，希望讓領取更有秩序，讓大家花費成本與時間越好越好。

另有媒體詢問，幼童使用鼻咽快篩有諸多不適，是否考慮發放免費唾液快篩？陳時中表示，目前通過食藥署EUA的唾液快篩，都需Ct值落在24以下才能驗出，希望能有更好的產品，所以目前來說沒有思考要發口水快篩。

▲指揮中心公布「快篩實名制」販售最新統計。（圖／指揮中心提供）