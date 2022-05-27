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死亡率破千分之1.2　陳時中：緊盯ICU整備「希望疫情能趕快過去」

▲▼指揮中心5/27記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心5/27記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布新增9萬4808例本土個案，另確診個案新增126例死亡，單日新增個案與死亡通雙創史上新高，這兩天致死率也超過指揮官陳時中所喊的千分之1防線。陳時中今日表示，這兩天都有緊盯相關數字，也緊盯專責病房、ICU整備，隨時瞭解醫院情況，持續努力。

國內從5月18日開始單日病例突破8萬，一直到今天大多在8~9萬之間維持著，今（27）日新增9萬4808例本土個案，創史上新高，當中有四縣市破萬，以新北市1萬9363例最多，接著依序是台中市1萬1501例、高雄市1萬1270例、桃園市1萬0074例，原本確診數較多的台北市已排到第五名，今新增9503例；至於死亡個案已經連續三天創新高，今天也是連續兩天單日死亡破百，致死率達千分之1.2。

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陳時中表示，這兩天染疫的人與死亡人數相對較多，希望是一個可以趕快過去的疫情，今天宣布0~6歲幼童家庭可以免費獲得5劑家用快篩，主要也是希望保護還不能打疫苗的幼兒，透過家長一同做出防護圈，也一起努力把專責病房、專責ICU提供更多床位，喊話大家不要擔心，「我們不斷公布相關症狀跟警訊，是提醒大家要注意」，請大家不用特別恐慌。

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

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