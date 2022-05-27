第五屆好食好事食農加速器吸引逾百團隊關注



▲健康意識抬頭，「全植食品」，可望成為台灣消費者的日常選項，而非僅限宗教信仰者專屬。（圖／好食好事基金會提供)

生活中心 ／綜合報導

誰是食農新創界的明日之星?輔導台灣食農新創的好食好事基金會目前進行第五屆加速器團隊資格審核，觀察報名狀況並未受到物價波動、疫情升溫等因素影響，不僅報名期間多達140家以上食農團隊欲了解詳情，最終亦有60家完成報名，其中循環經濟類型報名成長最明顯，全植物性食品最豐富多元，而地方產品創生團隊則報名最踴躍。

好食好事基金會於2018年推動「好食好事加速器種子計畫」，秉持捐助人代表魏應充初衷，輔導食農產業創新，培育更多食領域人才。加速器計畫今年邁入第五屆，免費提供入選團隊專業課程學習與業師輔導，並媒合投資人與提供百萬獎金助新創團隊發展。

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▲圖為好食好事加速器過往輔導的循環經濟新創-蟲小道大股份有限公司。（圖／好食好事基金會提供）

分析今年報名狀態，好食好事觀察到近年有許多台灣食農團隊看見「永續」商業契機，紛紛成立公司再利用農業或食品加工廢棄物，投入循環經濟行列，報名隊伍數量與前幾屆相比成長不少；另外，營養保健公司漸以植物性、草本為產品核心，舉凡植物奶、中草藥、康普茶等全植物性食材如雨後春筍般嶄露頭角，顯示社會越來越能接受全植食品為消費選擇。

好食好事也注意到，地方創生觀念日益獲得重視，不少青年挽袖投入在地農業相關領域，故此類型報名數量最多，團隊多盼藉由加速器計畫，找出擴大銷售、優化在地農產及品牌的新解方；亦看見新創公司將科技應用在餐飲烹調、家庭食材控管等日常生活，顯見智慧食農領域的蓬勃發展。更多食農趨勢資訊請參考https://reurl.cc/OAYbOX

