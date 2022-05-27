球場只有他「全程戴口罩」！她曝背後原因充滿愛...大讚：這很關鍵

▲一名父親打球時仍全程戴口罩，讓專家大讚這名父親為家中幼兒防疫做到位。（示意圖／記者周宸亘攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

本土疫情新增許多幼童確診案例，讓家長都心驚膽跳。中研院學者何美鄉即分享有關「病毒攝取量」的故事，表示她和同事打網球時，大多數人都脫下口罩，只有一人從頭到尾都戴著，一問之下才知道，因為對方家中有個一歲大的寶寶，怕拿下口罩會把病毒帶回家。何美鄉直言，「此時，能為幼兒做的就要先做到位，只有父母及幼兒的直接照顧者，才能提供幼兒最可靠的最後一道防線。盡其所能的讓幼兒降低接觸病毒的風險，若接觸了，也要把接種劑量降到最低的可能。」

何美鄉今（27）日在臉書分享身邊發生的事，表示周三是辦公室例行的網球時間，每個同事打球前都將口罩摘下，她發現只有一人全程戴著口罩，原來是因為家裡還有個1歲大孩子，「打球歸打球，就是不要把外面的病毒帶回家」。

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何美鄉表示，「我要說的就是，病毒接種劑量（inoculum）的概念」，這位父親知道，只要盡可能降低病毒攝取量，就能大大減少重症的機會，大人染疫是因為得到了病毒，「但對家中的嬰兒而言，嬰兒沒有攝取病毒，而是大人給的，不管是透過觸摸嬰兒，或透過釋放在家中的空氣中」，所以從嬰兒的角度看，更像是大人給的病毒接種劑量。

她也指出，所謂病毒接種劑量，不是指CT值反應的病毒量，「而是最初使，一個人接觸到病毒時所攝取的病毒量」，如果第一次攝取量太多，體內既有的免疫力無法控制，此時就會增加重症的機率。

至於大眾納悶，「為何台灣小孩罹患腦炎重症的病例很多？」對此，何美鄉則解釋，「當然有非常多需要科學面的探討，才能釐清解答的問題。但此時，能為幼兒做的就要先做到位。只有父母及幼兒的直接照顧者，才能提供幼兒最可靠的最後一道防線。那就是在疫情高昂的階段，盡其所能的讓幼兒降低接觸病毒的風險，若接觸了，也要把接種劑量降到最低的可能。」

她說，即便是在遠離家中幼兒時每一時刻，網球場上這位年輕的父親，仍然沒有放鬆執行幼兒所需的防疫措施的每一細節。「這故事的啟發是：每一位幼兒的父母，依自家的狀況，及自己的職業，時時刻刻都將減少將病毒帶回家的風險，作為行動目標。在有更先進的科技之前，幼兒防疫仍須回歸最原始的『類隔離措施』。」

▲何美鄉表示，只有父母及幼兒的直接照顧者防疫做到位，才能降低幼兒染疫的風險。（圖／翻攝何美鄉臉書）