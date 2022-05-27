中俄否決安理會加強制裁北韓案　張軍：一味依賴制裁無助解決問題

▲中國常駐聯合國大使張軍。（圖／翻攝自中國常駐聯合國代表團官網）

記者鄭思楠／綜合報導

美國以北韓恢復試射彈道飛彈為由，帶頭推動聯合國加強制裁北韓，但中國與俄羅斯否決這項提案。中國常駐聯合國大使張軍在之後的解釋性發言中說，這是中方反覆權衡作出的慎重決定，事實也證明，一味依賴制裁無助於解決半島問題，「有關國家不應只是片面強調執行制裁，也應為推動政治解決、適時緩解制裁作出努力。」

中國常駐聯合國大使張軍在安理會表決北韓核問題決議草案後的解釋性中發言表示，中國代表團剛才對美國提出的旨在對朝鮮（台稱北韓）追加制裁的安理會決議草案投了反對票。這是中方基於在半島核問題上的一貫立場，全面分析當前半島局勢緊張升級的來龍去脈，充分考慮決議草案一旦通過可能引發的消極後果，包括對朝鮮應對國內新冠疫情產生的負面影響之後，反覆權衡作出的慎重決定。事實也證明，一味依賴制裁無助於解決半島問題。安理會制裁是手段，不是目的。

在其他國家發言後，張軍大使再次發言表示，剛才美方在發言中對中國的投票立場進行種種指責，有一個非安理會成員隨聲附和，中方對此堅決拒絕。必須指出，美方的指責完全站不住腳。至於今天的決議草案為什麼沒有通過，情況十分清楚，責任不在中方。如果美方接受中方和其他成員的建議，這種情況完全可以避免。事實上有的人基於陰暗心理，恰恰希望看到這種情況發生。

而在美國再次發言後，張軍大使進一步發言表示，朝鮮半島問題如何解決，關鍵不在於安理會是否再通過一個新的決議，關鍵在於是不是有人要把朝鮮半島問題作為其所謂「印太戰略」的一張牌，把朝鮮半島問題的處理作為他們搞所謂「印太戰略」的棋子。如果有些人心裡作著別樣的打算，最終目的是要把戰火燒到東北亞地區，燒到朝鮮半島，中方別無選擇，只能採取堅決舉措，為維護半島和亞太地區和平穩定履行應盡的責任。