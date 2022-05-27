　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球解封「自由行」！　入境這57個國家地區免隔離免疫苗

越南巴拿山巨人之手與金橋 。（圖／路透社）

▲全球多國已將國門敞開，圖為越南巴拿山巨人之手與金橋。（圖／路透社）

記者崔子柔／綜合報導

世界各國都在取消針對新冠疫情做出的入境要求，光是過去一個月，就有19個國家、2個地區加入「解封名單」，2022年夏天甚至被評為「史上最繁忙季節」，機票、飯店的價格都已經飆出新高度。

根據《彭博社》報導，各個大陸都陸續有國家對遊客採取後疫情措施，取消戴口罩的規定和入境限制，也不論是否已接種新冠疫苗，入境前後都不需隔離、檢測，甚至還有地區還捨棄了乘客追蹤表（passenger-tracking form）。希臘更推出「暑假模式」，將邊境規則暫停到秋季，但若病例成長太快，仍可能恢復執行。

已有預測指出，今年夏天會是「史上最繁忙季節」，豪華旅遊諮詢公司Local Foreigner合夥人Brooke Lavery指出，他們的客戶大多搞不懂現在的規定，旅遊方面缺乏一個中央消息源。

▲▼冰島冰川健行。（圖／記者趙家玉攝）

▲冰島取消入境限制。（圖／記者趙家玉攝）

目前已有57個國家和地區對新冠疫情沒有入境要求，包括：

阿富汗、阿爾巴尼亞、安道爾、阿根廷、亞美尼亞、阿魯巴、奧地利、巴林、比利時、波奈、保加利亞、智利、剛果、哥斯大黎加，克羅埃西亞、古巴、庫拉索、捷克、丹麥、多明尼加、薩爾瓦多、加彭、直布羅陀、格瑞那達、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、以色列、牙買加、約旦、科索沃、科威特、吉爾吉斯、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、馬德拉群島、馬爾地夫、墨西哥、摩爾多瓦、蒙古、蒙特內哥羅、北馬其頓、挪威、阿曼、波蘭、羅馬尼亞、沙烏地阿拉伯、塞爾維亞、斯洛維尼亞、斯洛伐克、瑞典、瑞士、英國、越南、葉門。

不過各國境內仍有相關規定，像是戴口罩、疫苗護照、健檢等要求各有不同，以上國家只是沒有入境問題，建議遊客自行了解細節，比如到餐館用餐、參加音樂會的規定，可能還需要保旅遊險。

►亞馬遜熱賣！超美「木質玩具廚房」小孩玩不膩

ET快訊
一早拉小孩衝去打BNT！醫院大廳爆滿照曝光　網驚呆：人生好難
安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普律師怒譙她
梅雨季報到！　除濕機「五大NG用法」恐釀災
快訊／上班注意！大雷雨轟3縣市　「警戒區域出爐」
倒奶主播遭偷拍傳群組！　抓包前同事小動作「恐怖宮鬥2手段」
全球解封「自由行」！　入境這57個國家地區免隔離免疫苗
「死亡高原期」要來了！台大醫：至少維持兩周　曝未來3關鍵
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球解封「自由行」！　入境這57個國家地區免隔離免疫苗

壯女假扮男人上了3妹子！「堅持關燈做愛」戴假鵰6年

零售業財報優於預期　美股勁揚516點、台積電ADR站回91元

67歲「四海好傢伙」性格男星拍片傳噩耗　睡夢中辭世

季辛吉：烏克蘭應對俄讓出領土　台灣不該是美中談判核心

德州槍擊21死　小鎮治安官驗屍「看到崩潰」：都是我認識的人

布林肯重申一中政策不變　譴責北京日益威脅台灣

秘魯7.2級強震！震源深度217公里　未發海嘯警報

K罩杯好羨慕？她患巨乳症「胸前重達13公斤」　靠枴杖才能走

愛貓「亂尿鬼叫狂抓門」急送醫　他被獸醫認證：喵喵嫌你很煩

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

諸事不順...白柴遭獻祭XD　牠一臉傻眼：還要玩多久

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

CL曝2NE1合體內幕「連公司都不知道」　4人含淚離別...她不捨爆哭！

遇壁癌免驚！師傅超專業　「清理→上彈泥」過程耗時

全球解封「自由行」！　入境這57個國家地區免隔離免疫苗

壯女假扮男人上了3妹子！「堅持關燈做愛」戴假鵰6年

零售業財報優於預期　美股勁揚516點、台積電ADR站回91元

67歲「四海好傢伙」性格男星拍片傳噩耗　睡夢中辭世

季辛吉：烏克蘭應對俄讓出領土　台灣不該是美中談判核心

德州槍擊21死　小鎮治安官驗屍「看到崩潰」：都是我認識的人

布林肯重申一中政策不變　譴責北京日益威脅台灣

秘魯7.2級強震！震源深度217公里　未發海嘯警報

K罩杯好羨慕？她患巨乳症「胸前重達13公斤」　靠枴杖才能走

愛貓「亂尿鬼叫狂抓門」急送醫　他被獸醫認證：喵喵嫌你很煩

5分鐘假牙照顧好！這樣戴假牙能吃能笑生活沒煩惱　到全聯銀髮專區一次備齊

參團赴日旅遊恐得等下半年　觀光局：組團禁令尚未鬆綁

一早拉小孩衝去打BNT！醫院大廳爆滿照片曝光　網驚呆：人生好難

羅智強才同框張善政　因「發言人快篩陽」喊卡近期行程

台灣入境免隔離嗨組團去日本玩　觀光局：禁團令還在

男模會館奇聞！酒店小姐一晚戰15名男公關　結局神展開

胖虎回來了！　鵜鶘「怪物狀元」威廉森將正式復出

日本6／10開放外國旅行團入境　台灣仍禁旅行社組團

超級股東會登場、各部會紓困整理　財經HOT 5一次看

男模會館「男公關月收20萬起跳」　不靠長相用身體來換

狂男化身鷹眼老闆哭哭　神準槍法掃光50顆氣球

國際熱門新聞

67歲「四海好傢伙」性格男星拍片傳噩耗　睡夢中辭世

咖啡藏壯陽藥　男喝完硬4小時慘變石鵰

飲料包裝「長出1根」　她羞喊：沒那麼渴過

衣服這樣洗害洗衣機長黴菌！5步驟教你輕鬆清潔

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

相差57歲！　19歲男向76歲女友求婚成功

最年輕小夫妻！「15歲娶16歲」網全看傻

全球解封！　57個國家地區免隔離免疫苗　

德州槍擊　當地治安官崩潰認屍

季辛吉：台灣不該是美中談判的核心

零售業財報優於預期　美股勁揚516點

布林肯重申一中政策不變　批北京威脅台灣

K罩杯好羨慕？她患巨乳症「胸前重達13公斤」

秘魯7.2級強震！震源深度217公里

更多熱門

相關新聞

「死亡高原期」要來了！黃立民：至少維持兩周

「死亡高原期」要來了！黃立民：至少維持兩周

國內本土疫情進入高原期，過去一週單日確診病例都在8萬上下，不過單日死亡病例連續兩天創新高，昨天更突破百例，來到104例，接下來是否死亡個案也會進入高原期？感染科權威黃立民表示，死亡人數維持高點會拖一段時間，估計至少會超過2週，他也推估疫情高峰將持續到6月中旬，後續單日確診個案就會往下走，但死亡案例的高峰則還要晚一些。

快篩陽=確診首日！社篩站轉型3合1醫療站　「採檢看診開藥」流程一次看

快篩陽=確診首日！社篩站轉型3合1醫療站　「採檢看診開藥」流程一次看

高雄樂購廣場今試營運　打卡50元爽吃厚切牛排

高雄樂購廣場今試營運　打卡50元爽吃厚切牛排

基隆6歲↓幼童增107人確診　專責病床收治201人

基隆6歲↓幼童增107人確診　專責病床收治201人

基隆高中以下遠距教學延長至6/2　林右昌：沒有提早放暑假

基隆高中以下遠距教學延長至6/2　林右昌：沒有提早放暑假

關鍵字：

新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

剪壞反骨正妹？髮型師雪恥改造紀卜心

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

前狗仔「戰力滿點」電翻安珀律師

眾量級家寧車禍後被太子爺嚴厲警告

女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊回應打臉一堆人

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　王浩宇提報CDC：查

67歲「四海好傢伙」性格男星拍片傳噩耗　睡夢中辭世

紀卜心「公主切」造型曝　網點1關鍵撐起髮型

咖啡藏壯陽藥　男喝完硬4小時慘變石鵰

台灣第一AV女優曝　「常在片場高潮」

蛇誤闖遭打死！醫切開驚34顆白蛋

知名導演被爆逼甜美女星下跪！

郭彥均認錯：造成恐慌很抱歉！

18縣市豪大雨特報！　激烈雷雨再轟2天

飲料包裝「長出1根」　她羞喊：沒那麼渴過

更多

最夯影音

更多
室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫
強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面