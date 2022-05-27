全球解封「自由行」！　入境這57個國家地區免隔離免疫苗

▲全球多國已將國門敞開，圖為越南巴拿山巨人之手與金橋。（圖／路透社）



記者崔子柔／綜合報導

世界各國都在取消針對新冠疫情做出的入境要求，光是過去一個月，就有19個國家、2個地區加入「解封名單」，2022年夏天甚至被評為「史上最繁忙季節」，機票、飯店的價格都已經飆出新高度。

根據《彭博社》報導，各個大陸都陸續有國家對遊客採取後疫情措施，取消戴口罩的規定和入境限制，也不論是否已接種新冠疫苗，入境前後都不需隔離、檢測，甚至還有地區還捨棄了乘客追蹤表（passenger-tracking form）。希臘更推出「暑假模式」，將邊境規則暫停到秋季，但若病例成長太快，仍可能恢復執行。

已有預測指出，今年夏天會是「史上最繁忙季節」，豪華旅遊諮詢公司Local Foreigner合夥人Brooke Lavery指出，他們的客戶大多搞不懂現在的規定，旅遊方面缺乏一個中央消息源。

▲冰島取消入境限制。（圖／記者趙家玉攝）



目前已有57個國家和地區對新冠疫情沒有入境要求，包括：

阿富汗、阿爾巴尼亞、安道爾、阿根廷、亞美尼亞、阿魯巴、奧地利、巴林、比利時、波奈、保加利亞、智利、剛果、哥斯大黎加，克羅埃西亞、古巴、庫拉索、捷克、丹麥、多明尼加、薩爾瓦多、加彭、直布羅陀、格瑞那達、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、以色列、牙買加、約旦、科索沃、科威特、吉爾吉斯、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、馬德拉群島、馬爾地夫、墨西哥、摩爾多瓦、蒙古、蒙特內哥羅、北馬其頓、挪威、阿曼、波蘭、羅馬尼亞、沙烏地阿拉伯、塞爾維亞、斯洛維尼亞、斯洛伐克、瑞典、瑞士、英國、越南、葉門。

不過各國境內仍有相關規定，像是戴口罩、疫苗護照、健檢等要求各有不同，以上國家只是沒有入境問題，建議遊客自行了解細節，比如到餐館用餐、參加音樂會的規定，可能還需要保旅遊險。