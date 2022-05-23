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頭部「套衣架」不受控自轉　網紅實測嚇爛！奇異現象竟有科學依據

@sisteryell @alexpoulx 님과 #듀엣 original sound - alexpoulx

記者張寧倢／綜合外電報導

短影音社群TikTok上近日掀起一股「衣架挑戰」（hanger challenge）熱潮，無論是知名網紅或一般用戶紛紛拿起衣架套在頭上，結果頭部竟不自主轉動，網紅嚇到直接把衣架丟掉，影片也突破千萬點閱。然而，這可能不是演戲，最早在1991年就有科學家發現這種現象，2015年日本也對「衣架反射」進行深入研究。

▲▼國外TikTok近日流行起一陣「衣架套頭」的挑戰熱潮。（圖／翻攝自TikTok）

▲國外TikTok近日流行起一陣「衣架套頭」的挑戰熱潮。（圖／翻攝自TikTok，下同）

有外媒報導，這種把衣架套在頭上的短片似乎是從中國版抖音開始散播至外國版TikTok社群，並在2020年9月突然掀起一陣「衣架挑戰」熱潮，例如TikTok女網紅@alexpoulx戴上後發現頭部不受控轉動，立刻嚇得把衣架丟掉的影片至今獲得1360萬點閱，另一名南韓女網紅「옐언니Sisteryell」跟風挑戰，吃驚瞪大圓眼的影片也已超過2050萬點閱。

▲▼國外TikTok近日流行起一陣「衣架套頭」的挑戰熱潮。（圖／翻攝自TikTok）

在TikTok上搜尋可發現，直到近日仍有許多用戶上傳「衣架挑戰」影片，和上述兩名網紅一樣，很多網友發現神奇地頭部旋轉後表情與反應相當浮誇，也有網友實際測試後發現根本不會轉頭，引發部分「造假」疑慮。然而，早在1991年國際醫學期刊《刺胳針》刊載的一篇文章就提出了這種現象，日本Kajimoto實驗室的研究人員2008年也發表論文討論所謂「衣架反射」的原理，還在YouTube上傳了實驗影片。

2015年日本神經外科學會發表「衣架反射發生率」研究指出，頭部單側額顳葉受到壓力時發生了意外旋轉，但尚不清楚作用的機制，不過，在95.8%的受試者中都能觀察到不自主的頭部轉動，並且受試的120名19歲至65歲男女概率是一致的。

紐約大學研究平衡與前庭系統的學者肖匹克（David Schoppik）上周也在推特發布了這項研究指出，頭部受壓的壓力差會引起軀幹和四肢的旋轉，由於科學家對頭部受力的仔細測量與研究，現已經能利用簡單的設備來幫助治療肌肉張力障礙或姿勢異常的患者。

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