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四期教育成佛有你／印度朝聖　菩提葉的露珠能開你智慧

文／黃瑞琴

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

四期教育徵文作品「佛陀的修行」優選：我的印度朝聖之旅

2022四期教育「成佛有你」全球徵文作品欣賞　黃瑞琴：我的印度朝聖之旅

2017年圓滿印度朝聖之旅，這趟佛陀聖地之旅等了五年才因緣具足。又過了五年，2022年圓滿《初轉之法》課程後，符合了資格參加【成佛有你】全球徵文法供養活動。感恩一切因緣和合讓後學有機會寫下朝聖之旅，以及分享這趟成佛之行。

盼了五年的朝聖之旅，一切交託。那時工作忙碌，行前說明會也沒出席。但行前物品準備清單，都有一一如實打包備齊。光想能走一趟朝聖之旅，從藍毗尼──佛陀出生、菩提迦耶──證悟、鹿野苑──初轉法輪、拘尸那羅──佛陀涅槃，都已很殊勝了。所以在上《初轉之法》課程，提到佛陀聖地，那些地名對我來說，有著許多故事。 

這趟旅行想起佛陀六年苦行生活，12天的朝聖之旅是辛苦的。原來「雨傘」不是用來遮太陽或避雨用，而是用來野放上廁所遮蔽用。佛陀四門遊觀發現了老、病、死苦與沙門。而我的佛陀聖地之旅，一路上都遇到乞討的小朋友，數量多到數不清。內心清楚明白唯有「教育」能改變命運，把乞討小朋友變成有能力的人。當老師最快樂的事，是教會他們這些能力。五天後在七葉窟把乞討小朋友變天使，教會他們感恩合十。兩千多年前佛教第一次經典集結也在此處。集結經、律、論三藏，安居三月，完成大業。七葉窟時時提醒著我，教材與老師的重要性。

佛陀在菩提迦耶的菩提樹下證悟，而我在菩提樹下了悟，煩惱要像菩提樹葉上的露珠，不沾黏菩提樹葉，好一個「無住生心」，謝謝大自然的無聲說法！從那天起，當後學起煩惱時，就會想起菩提葉。讓煩惱（露珠）滑過、不沾染，不與「境」起舞。以前習性反應老愛當張衛生紙，苦水一來就自動吸好吸滿。現在了悟，煩惱即菩提的道理，一片葉子，教會我不再起煩惱！

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

▲黃瑞琴提供

12天佛陀聖地之旅，後學最有感的地方：吠舍離（Vaisali），佛陀最後一次講經說法的地方，獅頭指向處：拘尸那羅即是佛陀涅盤地。原來，這趟旅行教會我斷捨離……。

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）
▲佛陀最後說法處吠舍離

不知怎地，我在吠舍離禪坐中一直淚流不止，是否佛陀最後一次講經說法時，我也在場？ 還是，佛陀在此預示自己即將入滅之處，對生命的結束，我滿懷感傷呢？其實死亡是生命的結束，不是一段關係的結束。釋迦牟尼佛滅度後兩千多年的今天，我們依然信守奉行佛陀的教導，這段關係一直延續著。人身難得佛法難聞，善根、福德、因緣具足，才會遇到佛法。感恩釋迦佛陀——這位偉大的心靈聖者，教導「緣起法」！

世間一切都是因緣和合而來，萬法都是因緣而生、因緣而起、因緣而滅。因緣「有」要努力，自性「空」不執著。我們每天努力盡人事、聽天命、沒煩惱；受諸受、無所受。

從印度回來後，許多友人問我佛陀聖地之旅的心得，我只給了三個字:夢一場！《佛陀聖地之旅》返台兩個禮拜後，又去了一趟印度。這次，體驗大不同。《印度曼達瓦五星莎夢皇宮金三角駝鈴》行程，入住曼達瓦王宮、Jaypee Palace五星王宮、莎夢皇宮，也讓我想起悉達多太子的皇宮生活。這趟旅行沒有遇見一位乞討者，連上洗手間都有專人一旁服務遞擦手巾，奢華皇宮飯店吃好住好，享受了皇族生活的禮遇！這趟印度皇宮之旅返台後，朋友們也好奇問我心得，我同樣只給了三個字：夢一場！一個月內體驗了極苦/朝聖之旅與極樂/皇宮之旅的印度行，佛陀告訴我們要行中道不落兩邊，不執著種種生滅的外境。一切有為法，如夢幻泡影、如露亦如電，應作如是觀。

>> 觀看 2022靈鷲山四期教育課程總覽
>> 認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

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