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瘋電影／侏羅紀世界：統霸天下　生命不該被人類操縱

文／賴賴

▲▼侏羅紀世界：統霸天下。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

侏儸紀公園在疫情時期上映，可以看出劇本ＴＡ設定很清晰，而許多相似為過去致敬的安排，如果你還記得就可以感受到，他的節奏發展基本上都是一樣的，只不過是不同時空，不同人物和不同事件內容，共同點都還是人類自大所引起的自認為合理的理由來限制動物的自由，人類的自私從第一集到現在，人類依舊是有好人有壞人，有好恐龍和惡恐龍，適合放暑假的同學和年輕人觀賞。

當恐龍隨機咬起人類吞噬，就像大魚吞小魚那麼自然而無害，可想而知當人類在吃動物不也是如此嗎？那些恐懼恐龍奔逃的人類，觀眾有想過今天吞下去的動物有多少，而那些動物的恐懼是否清晰歷歷在目，恐龍吃人如此可怕，但有人因為看了侏儸紀之後就不吃肉吃魚海鮮嗎？人類的浩劫需要自己醒悟，但人類能夠做到嗎？看完感覺很諷刺。對於學生族群來說，這絕對是好作品，有許多對於生態角度的反思。

有些人出生的地方無可挑選，只能選擇肉食，在寒地他們沒有蔬果，但是熱帶國家和溫帶，都是有蔬果的，人類為了自己的營養、貪欲或者其他理由，世世代代傳承下來的習性，要改變真的不容易，但是可以從少時開始，看見那些奔逃被恐龍一口吞沒的恐懼面孔，對比那些無辜的動物，人類可以少吃肉嗎？雖然不容易，但是還是可以做到喔，我個人已經吃素一年多了，台灣素食者很幸福，可以選擇的項目超多，大家可以參考看看。


片　　名：侏羅紀世界：統霸天下
英文片名：Jurassic World Dominion
類　　型：動作冒險科幻
上映日期：2022-06-08
片　　長：02時27分
導　　演： 柯林崔佛洛(Colin Trevorrow)
演　　員： 克里斯普瑞特(Chris Pratt) 、 布萊絲達拉斯霍華(Bryce Dallas Howard) 、 丹妮拉皮內達(Daniella Pineda) 、 傑夫高布倫(Jeff Goldblum) 、 蘿拉鄧恩(Laura Dern) 、 馬蒙杜亞提(Mamoudou Athie) 、 歐馬希(Omar Sy) 、 山姆尼爾(Sam Neill)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球


劇情大綱

今年夏天，準備體驗兩個世代的演員，首度同台演出《侏羅紀公園》電影系列史詩般的最終篇章。元老級演員蘿拉鄧恩、傑夫高布倫以及山姆尼爾，加入克里斯普瑞特與布萊絲達拉斯霍華，共同主演《侏羅紀世界：統霸天下》，這是一部故事場景橫越全球、既大膽又創意又令人看得喘不過氣來的全新冒險動作強檔鉅片。

《侏羅紀世界：統霸天下》一片是《侏羅紀世界》電影系列統籌及導演柯林崔佛洛的全新力作，故事發生在努布拉島完全毀滅的四年之後。恐龍現在和全世界的人類共同生存，同時也在獵捕食物。這個微妙的平衡即將重新塑造未來，並且即將決定人類從此以後，是否能夠與史上最可怕的生物共同生存，同時卻仍然保持地球頂級掠食者的地位。

環球影業暨安培林娛樂出品的《侏羅紀世界：統霸天下》一片，將這個總票房超過50億美元的電影系列推向大膽與未知的領域，片中有前所未見的恐龍、驚險刺激的動作場面，以及令人瞠目結舌的全新視覺特效。

這部電影的全新演員包括德汪達懷斯（《美夢成箴》）、艾美獎提名馬蒙杜亞提（《81號檔案》）、迪辰拉克曼（《神盾局特工》）以及坎貝爾史考特（《蜘蛛人驚奇再起2：電光之戰》）；再度回歸的演員則包括飾演吳亨利博士的黃榮亮、飾演法蘭克林韋伯的賈斯提斯史密斯、飾演奇亞羅德里格茲博士的丹妮拉皮內達，以及飾演巴瑞塞姆班的歐馬希。

《侏羅紀世界：統霸天下》一片的導演是柯林崔佛洛，他於2015年執導的《侏羅紀世界》締造全球17億美元的驚人票房成績。這部電影的編劇是艾蜜莉卡麥可（《侏羅紀世界：巨石之戰》）與柯林崔佛洛，故事發想則是戴瑞克康納利（《侏羅紀世界》）與柯林崔佛洛，根據麥可克萊頓創造的角色改編。《侏羅紀世界：統霸天下》的製片包括知名製片法蘭克馬歇爾以及派崔克克勞利，執行製片則包括奧斯卡獎贏家與傳奇性導演史蒂芬史匹柏、艾莉珊卓德比修以及柯林崔佛洛。環球影業暨安培林娛樂，聯合Perfect World Pictures出品，柯林崔佛洛作品。

▲▼侏羅紀世界：統霸天下。（圖／yahoo）

▲為了拯救恐龍而捕捉，這是對的嗎？就連北極熊生態學家都不認為去捕捉安置對他們有幫助。

▲▼侏羅紀世界：統霸天下。（圖／yahoo）

▲可愛的小恐龍不該被豢養研究。

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