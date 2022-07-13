靈鷲山四期教育／當家法師常存師　痛快剖析無我之道

文／賴芃縈編輯整理



靈鷲山四期教育師資陣容強大，都是資深的修行授課法師，全球線上開學典禮特別邀請「皈依三寶」、「初轉之法」、「無我之道」三門課程的四位授課法師，親自上線法供養，以精彩重點的生動開示，清楚地導引三門課程的學習關鍵，也就是四期教育的核心理念。

靈鷲山當家法師常存法師開示：

最近正在籌劃青年團的營隊，你們知道現在年輕人在想什麼？較有興趣的主題是什麼？現在年輕人竟然最有興趣的主題叫做「做自己」，到底「做自己」是什麼？他們以為不要成為父母眼中的小孩，也不想社會賦予自己的責任，不想成為別人眼中的樣子，這樣是「做自己」。這些年輕人對「做自己」的理解，最好是來上「無我之道」的課程，就可以從怎樣「做自己」裡面來認識「自己」。

到底「自己」是什麼呢？找到的自我會不會變化呢？你所認識的這個「我」可以主宰嗎？「我的身心」是會聽我們的話還是不會聽我們的話呢？如果真的很想做自己的年輕人真的要好好來上「無我之道」。

如果世間沒有我我的存在意義是什麼

有一次在聖山寺碰到師姊母親往生，師姊傷心表示母親過世後自己無法走出悲傷，於是我告訴他你會苦是因為你以為有個真實的「我」，於是我跟他說「無我之道」，當我跟她講到一半，她竟然大哭說：如果如您所說，這世上沒有「我」，那麼就沒有「我的」小孩，沒有「我的」媽媽，我什麼都沒有，那我活著有什麼意義？反應相當大。

所以我覺得要來上「無我之道」的同學，要學習這門課之前，要有十足的勇氣跟膽識，因為他會顛覆你從小到大，你認為的這個「我」，你所努力一切的「我的」，你將會在「無我之道」的時候全部被顛覆，勸告在線上的同學，要有心理準備，但佛陀不是要來嚇唬人的，也不是要剝奪我們所有的一切，佛陀要給我們的是祂發現的一個真相，祂所發現的真相，恰恰好正是我們人們最大痛苦的來源。

什麼是生命的真相

人們最大的痛苦來源並不是執取我執，我認為最大的痛苦是以為有一個「我」的錯誤觀念，佛陀正是因為祂證悟真理以後，祂想告訴我們這個真理，並希望我們能夠離苦，這個部分非常重要，是我們在上這門課之前，要有個心理準備。

當你離開「我」和「我的」時候，你會發現生命完全失去重心，當「我」跟「我的」這個觀念發生變化與損壞時，憂傷、苦惱、悲憤種種情緒，而這也就回到剛剛法師提到的為什麼要皈依？為什麼要學習初轉之法？為什麼我們要皈依上司？上司對「自己」最重要的責任是什麼？就是粉碎弟子的「自我」！初轉法輪經的基礎，是要讓我們真正了解什麼是「自我」。

我認為在佛教界中，佛法有許多寶貴的知見思想，但真正敢教「無我之道」的道場真的不多，因為會嚇死一堆人，會跑光一堆人，正因如此，靈鷲山的「無我之道」特別寶貴，所以這次有報名的學生，真的要好好來學習。你將發現生命的真相。

人類執著於一個不能永恆的「我」所產生慾念而發動戰事

這個課程有多重要你知道嗎？因為人人有「我見」才會產生對立和煩惱，包括我們現在看到烏俄戰爭，都是因為有個「我」，「我的」國家，「我的」民族等等對立，對立時，就會產生許多煩惱、許多不平和、許多矛盾，我們執著於「我」的時候，不僅會造成現世這些問題，就因為我們執著於「我」的這個希望，希望生命持續下去，而當我們生命無法持續下去時，便會產生極大苦惱，但是我們持續下去，也會產生因為執取後續生命，又不斷投生，不斷輪迴，也是個煩惱，所以學習「無我之道」，最重要是要真正能夠幫助我們解決最大煩惱～超脫輪迴，如果沒有離開六道輪迴，這個煩惱生生世世無法了脫。

在整個佛法的教導中，佛弟子能夠學習「無我之道」，真的是很大的福報。而這個寶貴的佛陀教導，應該要好好學習起來。

四期教育的課程是師父的願力，他希望我們能有次第的學習，能夠幫助我們樹立佛法正見，讓我們了解出離了脫生死的方法，乃至於如何幫助眾生發菩提心正確的願力。因此希望我們大家發心長遠的來學習。





報名無我之道課程前必須上完初轉之法課程喔

帶著膽識和勇氣再來報名無我之道

想要報名線上課程立馬行動



我要報名：https://edu.ljm.org.tw/edm/2022ljmclass_allist_edm.html

認識靈鷲山四期教育：https://edu.ljm.org.tw/edm/ljm_edu/

