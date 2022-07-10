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靈鷲山四期教育線上開學典禮　全球近七百學員報名上課

文／賴芃縈編輯整理

▲▼靈鷲山四期教育線上開學典禮。（圖／記者賴賴攝）

▲超過二十年以上的修行，優秀專業授課師資團隊。


四期教育，開學有你；成佛之道，一起同行！靈鷲山四期教育全球線上開學典禮7月6日熱鬧登場，近300位學員齊聚雲端，歡喜以法相會，感恩佛陀的法教、開山住持心道法師傳承諸佛法，利益一切眾的願力。

2022年充滿戲劇性環境變化的一年，疫情未歇，大家好久沒見，開學日相見歡，精彩典禮在《慈經》梵唄聲中溫馨展開，6月1日報名開跑，吸引全球近700多人報名，人數持續上升中，也包括「皈依三寶」、「初轉之法」和「無我之道」三門課程的精進菩薩們互動熱絡，大家度過「法喜充滿」的感動之夜。

學佛，就從學習四期教育開始

心道法師說：「四期教育就是生生世世的生命大學習」，學佛，就從學習四期教育開始，學習佛法是開心的。學員們留言寫下心中的四期教育，除了成佛之道、解脫之門，是生命中的明燈，更是離苦的指南針，引導我们走進佛法的道路。

一人請法，眾人受益！四期教育師資陣容強大，開學典禮邀請三門課程「皈依三寶」、「初轉之法」、「無我之道」的四位授課法師開示，當家常存法師、傳燈會妙足法師、三乘佛學院副院長淨華法師、三乘佛學院教學組長寶祥法師，親自上線法供養，不管是課程內容，或生活中實踐佛法遇到的問題，除了法教的解惑，精彩重點的課程法要，讓學員獲益匪淺，不少學員三門課程都直接報名！

隨後，生動的四期教育廣播劇，透過兩位年輕法工寶弟和Mady另類風趣的對話，除了讓學員知道開學最重要的六件事，更以「劇中劇」方式帶出特別來賓分享心得。詹媽已經上過三次課了，為什麼一上再上？李曉婷為什麼每一次的作業都能寫完？還得到「全勤精進獎」&「勤學獎」雙獎？

詹媽：四期教育打開跟著佛陀學習的善緣

「初轉之法」精進學員邱秀麗，是大家口中的「詹媽」，快70歲的她，已經參加三次「初轉之法」課程，21年前，因為女兒的因緣，打開一路跟著佛陀學習的善緣。去年報名第一梯阿含期初階，除了用心圓滿16個單元，還得到「全勤精進獎」，接著參加第二梯，今年第三梯繼續報名。為了上課買了一台ipad，白天晚上想上就上，連煮飯炒菜都在聽課，他的筆記寫得好工整，她說，四期教育課程可以依單元小節分段學習，自由觀看、隨時可聽，太感恩了。

李曉婷說，沒想到完成課程、作業和測驗，還可以領獎狀，其實，生活中有佛法陪伴是非常幸福的事，同時也能吸引善緣的聚集，「人身難得今已得，佛法難聞今已聞」，學佛也是要聞思修，善用佛法的智慧、心道法師的法教，或用四聖諦、八正道的方便、善巧方法處理生活上的疑難雜症，無形中也減少結惡緣的機會。

皈依就像是註冊，成為佛陀的學生

開學一定要做的事，就是皈依，心道法師說，皈依就像是註冊，成為佛陀的學生，生命能依止佛法僧三寶。全球學員恭敬合掌一起在線上，跟隨心道法師帶領大皈依，看到大家那份依止三寶的心令人感動。眾生大多都在財權名利、生老病死當中翻滾，而沒有辦法離開，四期教育不只是一生一世的學習，是生生世世的成佛之道，可以帶著大家一起成佛，找到可以出離生老病死的解脫智慧，如同心道法師所說：「願力可以大過業力」，發願學習四期教育正是時候，啟動成佛願力超越一切的業力！

心道法師說，為什麼要學習阿含？阿含就是四聖諦、八正道，就是「苦集滅道」，一切的苦都是我們累積來的，要滅這個苦，也要搞清楚苦從哪裡來才能滅啊！道就是方法，苦集滅道，什麼方法滅去這個苦。所有的苦都是從貪瞋癡慢疑五毒，造成一個輪迴的戲、情調，然後變成一個劇，貪瞋癡慢疑這五毒，就累積成為「苦集」，只要滅除內心和外在的現象，內外都滅除就可以進入涅槃寂靜的本來面目。所以要了解四聖諦、八正道，才能成就滅苦的道路。
 

▲▼靈鷲山四期教育線上開學典禮。（圖／記者賴賴攝）

▲全球線上參與開學典禮，youtube和ZOOM兩個直播線上，近三百位學員共襄盛舉。


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這裡
https://edu.ljm.org.tw/edm/ljm_edu/#others

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