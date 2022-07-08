瘋電影／嬰兒轉運站　這群掮客是要賣小孩還是找幸福

文／賴賴

瘋言瘋語：

感覺是枝裕和導演在這部電影非常保守，但仍然是非常好看，至少在這個後疫情時期，人們已經很悲苦了，不要再給更悲傷的故事，整部片充滿著恰到好處的安排，沒有過激的情緒，但也沒有文學性的氛圍鋪陳，這是是枝裕和導演最簡潔的一部作品，但還是非常好看。

劇本寫得非常好，在人物塑造的底蘊下，警察與賊都有自己的故事，透過要被轉賣的嬰兒，這世上沒有人是自己選擇的情況下被生出來的，而這一群小人物正是最典型的這一群人的聚集～孤兒與遺棄兒，所以電影中有一幕，感謝你的出生，這一場戲導演讓視覺在黑暗中進行，非常高明的手法，不必讓演員刻意演出不可言喻的表情，而一切讓觀眾腦補，整部片有許多內涵。五顆星推薦的好作品，是枝裕和導演零失敗。

如果你不能選擇出身，但你也可以選擇不生，如果你已經無法選擇不生，那就負責任地把他養大吧，每個生命自會找到出路，正如這個嬰兒，因為他的存在，讓一群素不相識的陌生人，成為不可取代的重要家人，緣分就是這麼奇妙。

片 名：嬰兒轉運站

英文片名：Broker

類 型：劇情

上映日期：2022-06-24

片 長：02時09分

導 演： 是枝裕和(Hirokazu Koreeda)

演 員： 宋康昊(Kang-ho Song) 、 姜棟元 、 裴斗娜(Bae Doona) 、 李知恩(IU) 、 李周映(Lee Joo-young)

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

經營著洗衣店的相鉉（宋康昊 飾）總是為債務所苦，而育幼院出身的東秀（姜棟元 飾）則在管理嬰兒保護艙的機構工作。在某個下著暴雨的夜晚，他們倆偷偷帶走了保護艙中的嬰兒。沒想到隔天，孩子的母親素英（李知恩 飾）卻回來尋找兒子的下落。

素英得知孩子消失後打算報警，相鉉和東秀便向素英說出實話，他們表示這一切都是為了要幫孩子找到適合成長的家庭，才會這麼做，而素英為了替兒子找到新父母，決定和相鉉、東秀同行。另一方面，看著這一切的刑警秀珍（裴斗娜 飾）和她的下屬李刑警（李周映 飾），在這半年來持續進行搜查，為了獲得能結案的關鍵證據，她們小心翼翼地跟在相鉉他們身後……

因為嬰兒保護艙而意外遇見彼此的他們，將踏上一段出乎意料的旅程。

▲IU的演技大爆發，沒想到演技這麼好。

▲這個充滿矛盾的警官，有著自己的心事。

▲到底是賣小孩還是找幸福，是真的是找幸福還是找錢。

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